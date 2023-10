Grande Fratello: Beatrice contro tutti, la speranza dell’eliminazione

By

Nel cuore pulsante della casa del Grande Fratello, un’atmosfera elettrica promette di scuotere le fondamenta dello show. La protagonista di questa storia intrigante? Beatrice Luzzi, l’indiscussa regina di questa edizione del reality, è ora al centro di un’accusa che sta facendo tremare i muri di Cinecittà. È un confronto epico tra i gieffini e la diva del Grande Fratello, e Jill Cooper è la guerriera che guida l’assalto.

Grande Fratello: tensione alle stelle

A poche ore dalla 14esima puntata del Grande Fratello 2023, l’aria nella casa più osservata d’Italia si è surriscaldata a livelli esplosivi. Ancora una volta, è Beatrice Luzzi, l’irresistibile forza trainante di questa edizione del reality di Alfonso Signorini, a tenere la scena. Gli eventi succeduti dopo la puntata del lunedì scorso hanno scatenato una ribellione dei concorrenti contro l’attrice.

I gieffini si lamentano di un’unica dinamica dominante, con Beatrice che sembra monopolizzare sia l’azione che l’attenzione nella casa. Se già dall’inizio è stata discussa per il suo carattere vivace e gli intrighi con Giuseppe Garibaldi, ora sembra che la pazienza dei gieffini sia arrivata al limite.

Grande Fratello – una scena della lite (foto Instagram)

L’epico scontro tra Jill Cooper e Beatrice

Jill Cooper, la new entry che ha varcato la soglia della casa più famosa d’Italia insieme a Giampiero Mughini e Mirko Brunetti poco più di una settimana fa, è diventata la paladina di questa ribellione contro Beatrice. L’accusa? L’attrice sembra desiderare costantemente di essere al centro dell’attenzione, un atteggiamento che ha scatenato una dura e appassionata disputa tra Jill e la regina del fitness.

Mentre si trovavano nel giardino, insieme ad Angelica e Giselfa, Jill ha visto Beatrice intromettersi nella conversazione e non ha esitato a rispondere con ironia: “Guarda Jill, questa cosa dei piatti che stai dicendo è sbagliata.”

La risposta di Jill

Visibilmente infastidita, Jill ha lanciato il suo attacco senza esclusione di colpi: “Ah wow, tu origli, hai origliato da questa distanza che brava. Mamma mia hai l’orecchio supersonico fantastico! Sei riuscita da lontano a sentire tutto. Tu fai paura origli a distanza da un chilometro,” ha commentato sarcasticamente. Poi è arrivata l’accusa che ha fatto tremare le fondamenta del Grande Fratello: “Ti prego sono stanca delle tue tragedie Bea. Se stavo parlando di te? Vuoi fare la vittima, io non voglio parlare di te, basta. Non ho la forza di discutere, ti prego, mollami.”

Come ha riferito Biccy, la gieffina sembra aver raggiunto il suo limite: “Non le permetto di farmi questo. Io non posso essere bullizzata, mi dispiace. Perché quello che sta succedendo adesso è che c’è una persona che sta bullizzando la casa e sono stufa. Mi dispiace è così, ma poi è molto brava. Tutti la vedono come una vera vittima.”