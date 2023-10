Grande Fratello, l’eliminazione di Samira Lui desta sospetti: cosa ci sarebbe dietro!

Giovedì 19 ottobre, il Grande Fratello ha assistito all’eliminazione di una delle sue concorrenti più discusse: Samira Lui. Il suo nome era stato al centro di dibattiti nelle ore precedenti la puntata, a causa di un evento previsto a Napoli il 29 ottobre, che sembrava coinvolgere la modella. Ma, in un colpo di scena, è stato proprio lei a lasciare la casa di Cinecittà.

Samira Lui eliminata al Grande Fratello: i sospetti del pubblico

Samira Lui, come riporta Fanpage, faceva parte della rinnovata edizione del reality show che mescola personaggi noti e perfetti sconosciuti. Ma il suo percorso è stato interrotto, poiché era tra i concorrenti in nomination nella puntata del Grande Fratello di giovedì 19 ottobre. Con il 15% dei voti, è stata eliminata, mentre Valentina è rimasta con il 34%, Grecia con il 33% e Rosy con il 18%. Dopo aver ricevuto la spiacevole notizia, Samira si è rinchiusa in Superled. In quel momento di fragilità, è stato Giuseppe Garibaldi, un altro concorrente del programma, a consolarla, abbracciandola e offrendole il suo sostegno.

Ma cosa ha reso la sua eliminazione così particolare? Ciò che ha suscitato sospetti e curiosità è il fatto che, secondo quanto riportato dai manifesti pubblicitari, Samira Lui era prevista come ospite di un importante evento fieristico chiamato Tutto Sposi Fiera. Questo evento avrebbe avuto luogo a Napoli dal 26 al 29 ottobre, proprio pochi giorni dopo la puntata del Grande Fratello. La modella avrebbe dovuto sfilare il 29 ottobre, ma la sua eliminazione dalla casa non era ancora stata decretata al momento della messa in onda.

Samira Lui in tv (foto ANSA)

Il retroscena sull’evento Tutto Sposi Fiera

Già durante le ore precedenti alla puntata, i fan del Grande Fratello erano nell’ansia, chiedendosi come fosse possibile conciliare la partecipazione di Samira Lui all’evento e la sua permanenza nella Casa. Le voci hanno iniziato a circolare, sospettando possibili accordi tra la produzione del programma e gli organizzatori dell’evento. Tuttavia, poco dopo la pubblicazione di un articolo sulla questione, la stessa Samira, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha respinto le voci.

In quel messaggio chiarificatore si affermava con fermezza che la Lui sarebbe apparsa solo sulla locandina dell’evento, senza alcuna partecipazione effettiva. La modella, infatti, era stata scelta come testimonial di una collezione che sarebbe stata presentata durante la fiera. Ora l’attenzione si sposta sul futuro di Samira. Una volta liberata dagli impegni del Grande Fratello, prenderà realmente parte all’evento Tutto Sposi? O tutto ciò si è rivelato solo un malinteso? Di certo, l’interesse dei fan del programma e dei suoi seguaci sarà rivolto a questa decisione.