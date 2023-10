Grande Fratello: Heidi Baci lascia la casa, tutti contro le parole del padre! Quello che ha detto non è accettabile

Nella recente puntata del Grande Fratello, trasmessa ieri, il 16 ottobre, spiccano due nomi: Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Ma l’evento più sconvolgente è stata la sorprendente apparizione del padre di Heidi, che ha scatenato un’onda di indignazione sui social.

Heidi Baci abbandona il Grande Fratello

Da tempo, il Grande Fratello è stato il palcoscenico di una storia travagliata tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. L’atteggiamento opprimente e possessivo di Varrese aveva suscitato numerose critiche, spingendo Heidi a voler chiudere la loro relazione.

Questo atteggiamento ha scatenato l’ira del padre di Heidi, che ha deciso di apparire nella puntata del 16 ottobre. Nonostante gli sforzi di Alfonso Signorini nel difendere Varrese, il padre della gieffina non ha risparmiato accuse gravi, arrivando persino a definire Varrese violento nei confronti di sua figlia.

Heidi Baci nella casa del Grande Fratello

Le parole del papà di Heidi

“Mia madre sta male, lui è vecchio e ti maltratta. Vieni via con me,” ha implorato l’uomo. La presenza del padre ha gettato Heidi in una profonda crisi, portandola a confessare nel confessionale: “Voglio lasciare il programma. L’ho visto molto preoccupato, dispiaciuto. Il fatto che mi abbia detto che mia madre non mi guarda più, vuol dire che sta molto male.”

Con queste parole, Heidi Baci ha deciso di abbandonare il reality, uscendo nella notte senza dire una parola a nessuno. La difficile task di comunicare la notizia agli altri concorrenti è toccata a Letizia Petris: “Heidi è andata via. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose. Saluta tutti, è andata via.”

L’opinione degli inquilini del Grande Fratello e del pubblico

Appena la notizia dell’uscita di Heidi Baci dal programma si è diffusa, i fan del Grande Fratello si sono scatenati. I social media sono esplosi con migliaia di commenti, gran parte dei quali sono state critiche indirizzate al padre della ragazza. Beatrice Luzzi, direttamente dalla casa, è stata la prima a sollevare obiezioni dicendo che abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre arrabbiato, geloso, se la porta via.

Questo ci fa fare un balzo indietro di 50 anni. Anche sui social, il tono dei commenti è stato concorde: “Niente di tutto questo è normale, non so cosa accada a casa Heidi. Spero che sia solo un’impressione sbagliata”; “Un rapporto padre-figlia così tossico non si vedeva da tempo. Che orrore.” Tuttavia, molti utenti si sono schierati anche contro Massimiliano Varrese, accusato di aver avuto un comportamento tossico e inaccettabile nei confronti di Heidi.