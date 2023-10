Grande Fratello, Mirko Brunetti e Greta Rossetti si sono lasciati? Lui parla e sciocca tutti i fan!

La Casa del Grande Fratello è stata subito pervasa da un’ondata di emozioni quando Mirko Brunetti, reduce dalla sua esperienza a Temptation Island, è entrato ieri sera nella casa più famosa d’Italia. Eppure, appena arrivato, ha già sconvolto tutto e tutti attraverso alcune dichiarazioni su Greta Rossetti.

Mirko Brunetti al Grande Fratello: le parole su Greta Rossetti

Durante un colloquio con Alfonso Signorini, come riporta Il Messaggero, Mirko Brunetti ha rivelato i motivi che lo hanno spinto a lasciare Perla Vatiero, scegliendo Greta Rossetti come sua tentatrice. L’ex volto di Temptation Island ha spiegato che la sua relazione con Perla è giunta al termine, ma non a causa del programma. La coppia aveva vissuto insieme per tre anni e la loro storia era diventata tossica.

Senza dubbio, Greta ha giocato un ruolo importante nella decisione di Mirko di mettere fine alla sua storia con Perla. È stato a Temptation Island che ha avuto modo di conoscere la Rossetti, ammette. La loro connessione è stata graduale, ma profonda. Hanno condiviso ogni aspetto della loro vita, tanto che si sono fatti persino un tatuaggio identico. Purtroppo, però, le cose non sono andate come avrebbero sperato e hanno attraversato una crisi molto complicata.

Mirko Brunetti a Temptation Island

Il clamoroso dietrofront sul rapporto con Greta

Dopo aver raccontato le loro storie su Instagram, presentato le rispettive famiglie e condiviso il famoso tatuaggio, Mirko Brunetti e Greta Rossetti avrebbero deciso di separarsi definitivamente. Il gieffino ammette che la ragazza lo accusa di averle raccontato bugie. Qualche mese fa ha cancellato un messaggio che era destinato a Perla, si trattava di una questione lavorativa. Quando Greta ha poi trovato e letto quel messaggio, ha pensato male di lui. Mirko ammette che avrebbe fatto meglio a non cancellarlo, visto che non c’era nulla di sospetto. Questo, però, è stato un errore che ha complicato ulteriormente la situazione.

Dopo la puntata, gli altri concorrenti del Grande Fratello hanno chiesto a Mirko di svelare i dettagli sulla sua rottura con Greta. Ma poi è successo qualcosa di completamente imprevisto: Mirko ha rivelato di non essersi realmente separato da lei, ma di essersi preso solo una pausa nella loro relazione. Greta aveva perso fiducia in lui, ammette, così ha deciso di raggiungerla a Cagliari. Non si definisce però single al 100%, non sono separati come si è detto, ma si tratta solo un periodo complicato. Al momento non può affermare che sia finita definitivamente. Cosa riserverà il futuro per la coppia? Sarà possibile superare le difficoltà e ricostruire la fiducia che è stata persa?