Grande Fratello, nuova eliminazione sorprendente: è lei a lasciare la Casa, in 4 in nomination!

Nella quindicesima puntata del Grande Fratello sono stati ben quattro i concorrenti che sono finiti in nomination: Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda Torresan. E a dover abbandonare la casa più spiata d’Italia è stata Valentina Modini, soprannominata “Lady Fagiana”, eliminata dal televoto a causa della più bassa percentuale di voti ricevuta dal pubblico.

Grande Fratello, nuovo confronto tra Beatrice e Giuseppe

La puntata del Grande Fratello del 30 ottobre, come riporta Fanpage, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Iniziando dalla lotta tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, che sembra aver avuto la meglio sul coinquilino ma che ha dovuto subire un’umiliante battuta di lui. Il rapporto tra i due sembra non essere mai stato semplice e la caduta di stile di Garibaldi non ha aiutato a risanare le tensioni.

Ma non è finita qui: durante la puntata, lo stesso Garibaldi ha dovuto affrontare le nomination, votando Alex Schwazer. Giselda Torresan ha votato invece Massimiliano Varrese, mentre Vittorio ha deciso di mandare alla prova del televoto Fiordaliso. Ovviamente, oltre alle nomination fatte in segreto dai concorrenti, anche quelle in Superled hanno fatto la loro parte: proprio Beatrice Luzzi ha mandato al televoto Alex Schwazer, mentre Fiordaliso ha scelto Mirko. Mirko a sua volta ha deciso di votare Giselda, mentre Massimiliano Varrese ha puntato l’indice su Fiordaliso.

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello (foto ANSA)

Tante sorprese e l’eliminazione di Valentina Modini

Insomma, sono stati ben quattro i concorrenti a finire sul target delle nomination, con Beatrice, Giselda, Fiordaliso e Alex che si giocano la permanenza nella casa del Grande Fratello. Tra i momenti più toccanti della serata figura senza dubbio l’incontro tra Grecia Colmenares e il figlio che non vedeva dal 2019, un momento di grande emozione e tenerezza per l’attrice che ha commosso tutti i telespettatori con il suo abbraccio.

Ma la serata ha riservato anche qualche sorpresa. L’intervista fatta da Alfonso Signorini a Vittorio Menozzi ha svelato il suo bisogno di amare, sentimento che prova ma che spesso non riesce a mostrare. Lui stesso si definisce un uomo che pensa troppo, quasi a non vivere le emozioni che la vita gli offre. Infine, spazio all’eliminazione di puntata, che ha coinvolto Valentina Modini. Conosciuta come “Lady Fagiana” sui social, la concorrente ha dovuto dire per sempre addio al reality.

In un’altra puntata di emozioni ma anche di tensioni, il Grande Fratello mostra ancora una volta tutta la sua potenza in quanto a coinvolgimento del pubblico. Ancora non si sa chi uscirà dalla casa la prossima puntata, ma i telespettatori sono pronti a seguire con interesse quali saranno le prossime dinamiche del reality.