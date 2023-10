Grande Fratello, il pubblico incastra Paolo Masella e invoca la squalifica: cos’è successo in puntata!

By

La puntata del Grande Fratello di lunedì 16 ottobre è stata segnata da uno scioccante evento: Paolo Masella, infatti, è stato accusato di aver pronunciato una bestemmia nella casa più famosa d’Italia. Mentre commentava gli avvenimenti legati a Heidi Baci, il concorrente si è lasciato sfuggire una parola vietata, suscitando l’indignazione del pubblico, che ha ritenuto il suo comportamento ingiustificabile.

Paolo Masella a rischio squalifica al Grande Fratello

Come riporta Fanpage, la puntata era cominciata con il confronto tra Heidi Baci e suo padre, un momento che ha portato alla decisione della giovane di abbandonare la casa del Grande Fratello. Gli inquilini sono rimasti sconvolti dalla sua partenza: Massimiliano Varrese è scoppiato in lacrime, mentre Beatrice Luzzi ha dichiarato che quell’episodio “li ha riportati indietro di 50 anni”.

Tra le reazioni alla partenza di Heidi, è emerso anche il commento di Paolo Masella che, tuttavia, avrebbe commesso un errore fatale pronunciando una bestemmia. Mentre parlava con Alex Schwazer e Ciro Petrone dell’incontro tra Heidi e suo padre, il concorrente si sarebbe lasciato sfuggire la parola proibita: “P***o D**”. Queste parole non sono passate inosservate e ora molti su Twitter chiedono la sua squalifica, trattandosi di un’espressione blasfema e che, in quanto tale, viola il regolamento.

Paolo Masella al GF

Heidi Baci esce dalla Casa dopo l’incontro con il papà

Non è la prima volta che si verificano episodi simili di bestemmie nella casa del Grande Fratello. Il primo caso è scoppiato lo scorso settembre con Claudio Roma, poi eliminato dal televoto. Anche Anita Olivieri e Fiordaliso sono incappate in situazioni simili. Tuttavia, l’accusa a Paolo Masella rischia di avere conseguenze serie per il concorrente.

Intanto, Heidi Baci ha lasciato la casa ieri sera dopo il confronto con suo padre, un evento che ha scosso profondamente la concorrente, sentitasi attaccata per aver sviluppato un rapporto con Massimiliano Varrese. Il padre della ragazza ha svelato che lui e sua madre sono devastati, accusando la figlia di aver creato un polverone con un uomo più anziano di lui. È stato come un pugnale al cuore, ha affermato il padre di Heidi durante un lungo discorso che ha spinto la concorrente a lasciare il gioco.

L’episodio ha suscitato numerose discussioni tra gli inquilini e gli utenti di Twitter. Beatrice Luzzi ha espresso la sua preoccupazione riguardo al messaggio trasmesso dall’evento. A suo dire questo evento ha trasmesso un messaggio negativo: una ragazza che non ha fatto nulla, un padre arrabbiato, geloso, infastidito che viene e se la porta via. Questo ci riporta indietro di 50 anni, ha dichiarato la concorrente.