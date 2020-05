Grant Gustin parla di Flash, delle occasioni perse e del contratto con WBTV che sta per terminare

Il flash di Grant Gustin ha dato vita ad un grande Barry Allen per il piccolo schermo per più di mezzo decennio, ed è sicuro di dire che un sacco di fan ora lo associano al personaggio.

Mentre Barry è spesso noto per essere altruista e di buon cuore, sembra che Gustin non avrebbe paura ad apparire in un ruolo leggermente più oscuro. Di recente Gustin è apparso in un episodio di Inside of You con Michael Rosenbaum, dove gli è stato chiesto se gli piacerebbe interpretare un eroe o un cattivo in più.

Come ha detto Gustin, adora sicuramente recitare nel ruolo di un eroe, ma è disposto a interpretare “altri tipi di cose” in altri ruoli potenziali.

“A questo punto, direi che sarebbe divertente interpretare un cattivo, solo perché nel corso degli anni ho fatto così tanto Barry Allen. Mi è anche piaciuta molto l’opportunità di interpretare questo personaggio che ha innata questa sobrietà, ma è così buono e così ben intenzionato. A volte ha le sue cadute di stile e le sue colpe, ma mette davvero le altre persone davanti a sé. E ho imparato molto da Barry nel corso degli anni. Adoro interpretare Barry, lo so ma voglio assolutamente scuotere le cose al di fuori di Flash e provare anche altri tipi di cose. Ma comunque mi piace interpretare un eroe.”

Ovviamente, i fan di The Flash hanno visto il Barry Allen di Gustin immergersi nel lato più oscuro qua e là, in particolare con Savitar, comparso nella terza stagione. Quella trama ha rivelato che il “Big Bad” era in realtà una versione oscura di Barry Allen dal futuro, qualcosa che era essenzialmente ricollegato.

Barry si è anche tuffato nel suo lato oscuro nell’attuale sesta stagione dello show, quando è stato temporaneamente posseduto dal malvagio Bloodwork. E ovviamente, quelli che hanno seguito la carriera di Gustin lo hanno visto interpretare un altro personaggio che si può definire antagonista prima di The Flash, nella forma di Sebastian Smythe di Glee.

Per calmare però gli animi di un rumor che sta circolando in rete, tiriamo un attimo le somme di una particolarità. Di recente Gustin ha pubblicamente detto che l’interpretare Flash, con crossover e ben 20 episodi ad anno, gli ha fatto perdere molte occasioni, in particolare cinematografiche, ma ciò non vuol dire che voglia lasciare il ruolo.

A rincarare la dose del delirio dal fan poco informato, è arrivata di recente un’altra dichiarazione che parlava del suo contratto. A quanto pare, sempre nello stesso podcast con Rosenbaum, Gustin ha detto che il suo contratto si concluderà con la sttima stagione di The Flash, ma che, sottolineiamo, erano già in corso trattative con la Warner Bros. per estenderlo ulteriormente per due potenziali, nuove stagioni. Queste trattative però si sono bloccate a causa del coronavirus, e la cosa ha fatto impazzire molti fan.

“Non sappiamo quando torneremo, e non so quando continueremo i colloqui per rinegoziare il contratto“, ha detto Grant Gustin nel podcast. Per quanto sappiamo della stagione corrente, a quanto pare la produzione della serie si fermerà alla 19° puntata visto che la The CW non è riuscita a girare il finale di stagione. Questo, secondo le informazioni, costituirà invece l’inizio della prossima stagione.

