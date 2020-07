Grant Imahara, l’ingegnere che ha presentato Mythbusters, è improvvisamente morto all’età di 49 anni

Grant Imahara, l’ingegnere che ha presentato Mythbusters per Discovery e White Rabbit Project su Netflix, è improvvisamente morto all’età di 49 anni.

Imahara è morto per un aneurisma cerebrale, secondo The Hollywood Reporter.

Dopo una carriera come ingegnere nelle divisioni THX e ILM di Lucasfilm, Imahara è entrato a far parte dei Mythbusters nella terza stagione dello spettacolo, e se ne è andato nel 2014 insieme a Kari Byron e Tory Belleci; il trio si è riunito per il White Rabbit Project di Netflix nel 2016.

Era anche attivo nella comunità di combattimenti di robot, apparendo regolarmente su BattleBot nei primi anni 2000 con il suo robot Deadblow e successivamente tornando come giudice. Nel 2018, Imahara ha ospitato Home of the Future, una serie web coprodotta da The Verge e Curbed.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020