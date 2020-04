Green Arrow and the Canaries: Katherine McNamara e Katie Cassidy parlano dello spin-off

La star di Green Arrow and the Canaries, lo spin-off di Arrow ha aiutato a creare, è altrettanto curiosa quanto i fan sul fatto che questa serei venga realizzata o meno.

L’ottava e ultima stagione della serie guidata da Stephen Amell si è conclusa all’inizio di quest’anno portando alla fine la storia di Oliver Queen. Dopo il suo grande sacrificio in Crisi sulle Terre Infinite, l’ultimo atto della vita di Oliver ha dato letteralmente alla luce un nuovo multi-universo, ma la stagione 8 come sappiamo ha anche dato adito ad una nuova serie con al centro la Mia Queen di Katherine McNamara.

A causa della pandemia di coronavirus, gli aggiornamenti della serie DC della CW si sono interrotti, e Green Arrow adn The Canaries è diventato parte di quei progetti che ora sono in stop. A maggio avremmo dovuto sapere qualcosa, stando a Marc Guggenheim, ma è presumibile che, qualsiasi cosa verremmo a sapere non sarà per l’immediato futuro.

Katie Cassidy e McNamara hanno recentemente parlato con TVLine e Comicbook rispettivamente, ed entrambe sono stata invitate a rilasciare aggiornamenti sulla potenziale serie. La Cassidy, l’interprete di Laurel Lance, è rimasta ottimista, lasciando intendere che secondo lei l’ensemble al femminile andrà a far parte del programma televisivo della CW 2020-2021:

“Non lo so, onestamente. Sono una persona molto positiva, quindi sono fiduciosa che andremo avanti con la serie. Se ci fosse mai stato un momento per uno spettacolo di tre donne toste, ora è quel momento. Quindi non sono preoccupata. Mi sento abbastanza bene.”

McNamara, tuttavia, pur sperando, si è detta piuttosto incerta su ciò che sta attualmente accadendo con il progetto. L’attrice ha sottolineato come avesse recentemente verificato la possibilità che il network desse adito allo spin-off di Arrow, e come la maggior parte degli spettacoli nuovi e di ritorno, la pandemia mondiale è diventata un fattore determinante che ha ritardato qualsiasi notizia sull’ordine delle serie.

“Non ne ho idea. L’ho chiesto proprio l’altro giorno e, a causa dello stato del mondo e di tutto quello che sta succedendo, tutto è cambiato. Gli appuntamenti sui set sono stati cancellati, nessuno sa cosa sta succedendo. Non avremmo dovuto comunque sapere niente fino a maggio, però chissà quando verranno prese le decisioni a questo punto.”

