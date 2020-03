Green Arrow and the Canaries: Marc Guggenheim rivela che avremo informazioni sullo spin-off a maggio

Coloro che vogliono sapere il backdoor pilot di Green Arrow and the Canaries nella ottava e ultima stagione di Arrow genererà uno spin-off a quanto pare lo scopriranno a maggio.

Arrow, il capostipite del progetto di successo chiamato “Arrowverse”, si è concluso a gennaio. Il suo episodio finale è servito come epilogo della storia di Oliver Queen, mentre fungeva anche da saluto ai suoi alleati.

Arrow ha caratterizzato diversi personaggi durante la sua narrazione lunga otto stagioni, ed uno dei più importanti nelle ultime due stagioni è stata sicuramente Mia Smoak, figlia di Oliver e Felicity. Mia ha avuto un ruolo particolarmente interessante nella stagione 8, dove ha viaggiato fino ai giorni nostri e ha incontrato suo padre in carne e ossa. È stata coinvolta anche in Crisi sulle Terre Infinite, dove Oliver le ha passato il testimone di Green Arrow. È interessante quindi notare l’idea di uno spin-off ambientato nel 2040 è stato effettivamente paventato, ma quando arriverà?

Marc Guggenheim, produttore di lunga data di Arrow e parte del Dream Team che ha reso l’Arrowverse un prodotto di successo, ha dichiarato che qualche parola arriverà a maggio indipendentemente dal fatto se Green Arrow and the Canaries verrà sviluppato o meno.

We'll hear something in May. 🤞 https://t.co/bE1ls26UJ9 — Marc Guggenheim (@mguggenheim) March 2, 2020

Al momento, è nell’aria l’idea che lo spin-off possa vedere la luce del giorno, e a questo punto ne sapremo di più a maggio, ma molto premusmiamo che la realizzazione della serie sia più che probabile, il che è giusto. Arrow ha lasciato un’eredità tosta da raccogliere, e il backdoor pilot per lo spinoff è stato davvero ben accolto, così come Katherine McNamara nel ruolo di Mia Smoak. C’è sicuramente una fanbase che fin da subito si affezionerebbe ai personaggi di questa nuova linea temporale futura post-crisi.

Ovviamente, anche se Arrow è terminato, la programmazione DCTV della The CW non sta arrivando alla fine, ma piuttosto si sta espandendo. Alla serie Superman & Lois è stato già dato un ordine prima ancora che un pilota fosse stato mandato in onda. Stargirl andrà in onda su CW questa primavera in concomitanza con la piattaforma di streaming DC Universe. Con questi spettacoli e quelli attuali, la rete ha decisamente molti show super-eroistici con cui giocarex, e quindi resta da vedere se il network si deciderà a dar vita a un nuovo spettacolo.

Ci sono certamente cose che Green Arrow and the Canaries deve affrontare se lo show dovesse divenire realtà. C’è un misterioso antagonista in agguato nell’ombra. A JJ è stato ricordato con la forza del suo personaggio pre-crisi, Deathstroke. William è attualmente stato catturato. Il backdoor pilot avevaha settato un sacco di spunti narrativi interessanti, quindi sarebbe un peccato per i fan se lo show non venisse sviluppato.

Aldilà di qualsiasi tipo di preoccupazione o speculazione, i fan dovrebbero avere la loro risposta a maggio.

