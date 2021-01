Green Arrow & The Canaries: CW non procederà con lo sviluppo dello spin-off

Il potenziale spinoff di Arrow, intitolato Green Arrow and the Canaries è ufficialmente morto in seno alla CW, stando a quanto appresso attraverso Variety.

I piani per lo spettacolo sono stati annunciati per la prima volta nel settembre 2019, sei mesi dopo l’annuncio che Arrow sarebbe terminato dopo la sua ottava stagione. Un pilota backdoor è andato in onda nel gennaio 2020 come parte della stagione 8 di Arrow, intitolato “Green Arrow & The Canaries”. L’episodio ha avuto luogo due decenni dopo la fine dello spettacolo originale e ha visto nel cast Katherine McNamara nei panni di Mia Smoak, Katie Cassidy nei panni di Laurel Lance e Juliana Harkavy nei panni di Dinah Drake.

Cassidy ha iniziato con Arrow nel pilot dello show, anche se è stata uccisa nella quarta stagione prima di tornare nella sesta stagione. Harkavy è stata con Arrow dalla quinta stagione ed è anche apparsa in diversi spettacoli dell’arrowverse.

Greg Berlanti, Sarah Schechter, Beth Schwartz, Marc Guggenheim, Jill Blankenship e Oscar Balderrama sono stati tutti produttori esecutivi del progetto, con Schwartz, Guggenheim, Blankenship e Balderrama co-sceneggiatori dell’episodio. Berlanti Productions ha prodotto in associazione con Warner Bros.Television.

Ma i fan della DC non devono preoccuparsi, poiché ci sono una serie di nuovi spettacoli con supereroi attualmente in lavorazione alla CW. Tra questi c’è una serie su “Wonder Girl” e un’altra basata sul personaggio DC, Naomi. Blankenship sta co-scrivendo il progetto “Naomi” insieme ad Ava DuVernay. La rete sta anche preparando uno spinoff di “Black Lightning” costruito attorno al personaggio “Painkiller”, che avrà il suo pilota backdoor durante la quarta e ultima stagione di “Black Lightning”.

