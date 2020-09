Green Hornet: Kevin Smith è fiducioso per il futuro della serie

Qualche tempo fa è stato annunciato che il regista di Clerks, Kevin Smith, avrebbe sviluppato una serie animata di Green Hornet e i fan dei fumetti da quel momento aspettano qualche informazione in più.

Grazie a ComicBook, che ha recentemente fatto una chiacchierata con Smith a Red Bank, nel New Jersey, all’apertura del suo ultimo pop-up di possiamo riportarvi alcuni aggiornamento sul progetto, che spera troverà presto la sua casa.

“Green Hornet, sembra che avrà una casa molto presto”, ha scherzato Smith. “Sta andando, sembra che qualcuno la prenderà, il che è carino. La decorazione artistica è fottutamente stupenda. Onestamente, tipo, fanculo la storia e fanculo il campo. Se avessi mandato a qualcuno il decoro artistico sapresti che se vuoi o meno sviluppare lo show.

Ma è così stupendo, ed è adatto ai bambini. Come se fosse uno spettacolo per famiglie. Quindi è per tipo 8-12 o gruppo familiare o qualcosa del genere. Ed è molto ispirato da Into the Spider-Verse, davvero. Profondamente. Stiamo anche sviluppando una colonna sonora. Quindi non sarà come: ‘Oh, c’è la colonna sonora di Green Hornet’. Creeremo musica attuale, in un certo senso gli darà una certa connotazione moderna, alla moda. Ma è anche moltoi ispirata a Into the Spider-Verse, nell’aspetto.”