Green Lantern: Lee Toland Krieger è pronto a produrre e dirigere i primi due episodi

Deadline (via Collider) ha riferito che Lee Toland Krieger è pronto a produrre e dirigere i primi due episodi della serie di prossima uscita, Green Lantern, di HBO Max.

Il suo progetto di regia più recente è stato il pilota e il secondo episodio di Superman e Lois della CW, quindi questo sarà il primo progetto di Krieger in seno ad HBO Max.

Krieger è un regista piuttosto esperto, soprattutto nel regno degli adattamenti dei fumetti per il piccolo schermo. Ha diretto gli episodi di Riverdale della CW, la premiere di due episodi di Chilling Adventures of Sabrina di Netflix, You, Shadow and Bone, e film come Celeste & Jesse Forever e Age of Adaline. Aggiungerà quindi adesso al suo curriculum anche i primi due episodi di Lanterna Verde in collaborazione con Berlanti Productions e Warner Brothers TV.

Berlanti Productions e Warner Brothers TV sono dietro la prossima serie, cosa che ha entusiasmato i fan. La serie seguirà una storia che si dipanerà lungo decenni e inizierà sulla Terra con l’Alan Scott di Jeremy Irvine nel 1941. Scott è un supereroe segretamente gay nei fumetti che ha indossato il primissimo mantello di Lanterna Verde, e la serie seguirà questo concept. Esplorerà anche l’anno 1984 con Finn Wittrock nel ruolo del presuntuoso eroe Guy Gardner.

Altre Lanterne si uniranno a loro, venute direttamente fuori dai fumetti molto amati dai fan, ma per adesso non abbiamo altri annunci di casting.

