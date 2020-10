Green Lantern: Marc Guggenheim rivela che sarà scritto come uno show televisivo ma prodotto come un film

Un paio di settimane fa, la serie Green Lantern ha ottenuto il via libera su HBO Max dopo essere stata in sviluppo per un anno intero. La serie sarà composta da 10 episodi di un’ora e sarà co-scritta e prodotta da Seth Grahame-Smith (The LEGO Batman Movie, Dark Shadows) e Marc Guggenheim (Arrow, Green Lantern).

Quando la serie è stata annunciata, ci è stato detto che lo spettacolo “metterà in scena le avventure di una moltitudine di Lanterne, tra cui Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott – la prima Lanterna Verde della Terra, che, fedele ai fumetti, è gay – e molti altri. La serie includerà anche i preferiti dai fan come Sinestro e Kilowog, e introdurrà anche nuovi eroi nei ranghi del Corpo delle Lanterne Verdi”.

Ora abbiamo qualche informazione in più su come la serie viene avvicinata da Guggenheim, che è apparso su ad un panel registrato per il sito web di Comic-Con International, che è stato rilasciato come parte della mini-conferenza di del SAM (Storytelling Across Media).

“Mi capita di credere – e questa non è un’opinione universalmente condivisa – che non si possa fare uno spettacolo di dieci ore o uno di otto episodi, come un film di otto ore. Non credo che funzioni. Quando lo vedo fatto, ci sono sempre degli episodi flaccidi nel mezzo. Penso che devi affrontarlo come una serie TV e avvicinarti a ogni episodio come se fosse una sua entità. Anche se è in streaming, anche se si spera che la gente ci si abbufferà, tu devi rendere ogni episodio un pasto soddisfacente. Devi guardarlo con un ritmo diverso da quello che avresti con un film di due ore. Detto questo, sicuramente lo spettacolo per HBO Max a cui stiamo lavorando ha le ambizioni di produzione di un film. Quindi lo stiamo scrivendo come uno show televisivo ma speriamo di produrlo come un film.”

Crediamo che questo sia un approccio tosto e Grahame-Smith e Guggenheim hanno molta esperienza nel dare vita a vivide storie ispirate ai fumetti. La HBO è stata abbastanza puntuale di recente nel realizzare grandi serie che anche le persone adorano, e non vediamo l’ora di vedere cosa faranno con questa proprietà DC Comics.

Green Lantern è attualmente in pre-produzione e dovrebbe iniziare la produzione nel 2021.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...