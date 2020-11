Green Lantern: pare che la serie di HBO MAX avrà una valutazione TV-MA

C’è una serie di progetti DC in arrivo e in fase di sviluppo per HBO Max, tra cui la stagione 3 di Titans, una nuova stagione di Young Justice, la stagione 3 di Doom Patrol, la stagione 3 di Harley Quinn, DC Super Hero High, Justice League Dark, la Snyder Cut, uno spinoff di Suicide Squad su Peacemaker con John Cena, una serie TV prequel di The Batman incentrata sul GCPD e una serie drammatica antologica incentrata su Adam Strange.

Tuttavia, il nuovo progetto più atteso potrebbe essere la serie TV su Green Lantern che si dice durerà decenni e si concentrerà su Alan Scott, Guy Gardner, Jessica Cruz e Simon Baz.

Ora, una nuova voce apparentemente dona alcune informazioni sul tono della serie e su un avversario chiave.

È stato riferito che i Dominatori, membri della razza aliena Dominion, sono destinati a inimicarsi gli eroi dello spettacolo. Introdotti in Action Comics nel 1967 da Jim Shooter e Curt Swan, i Dominators hanno giocato per la prima volta un ruolo importante nella DC Comics come i principali antagonisti nel crossover Invasion del 1988 di Keith Giffen, Bill Mantlo e Todd McFarlane. Gli alieni hanno minacciato la Terra poiché vedevano il pianeta come una minaccia per la gerarchia dell’universo a causa di una quantità anormale di individui che possedevano un metagene. È stata questa stessa trama a servire da ispirazione per l’omonimo crossover dell’Arrowverse.

La voce di The Direct afferma anche che il dramma live-action di Lanterna Verde avrà una valutazione TV-MA, il che significa che questo non sarà uno spettacolo per bambini piccoli. Naturalmente, prima di vedere i primi footage ci chiediamo se la serie avrà un tono più simile a Titans e Doom Patrol o Watchmen.

Con il 2020 che volge al termine nelle prossime settimane, ci avviciniamo alla data di inizio della produzione del 2021 riportata per la serie, con la data di premiere prevista per il 2022. HBO Max si è già impegnata per una prima stagione di 10 episodi di un’ora.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...