Greenland: il primo trailer del film apocalittico con Gerard Butler e Morena Baccarin

Uno dei ruoli principali di Gerard Butler è arrivato nel 2006 con 300, ponendo le basi per l’attore ad una varietà di situazioni intense ed epiche, e con il suo ultimo film, Greenland, il nuovo contesto narrativo lo vedrà tentare di salvarsi dalla distruzione globale, come testimoniato nel trailer.

Mentre l’attore ha già interpretato personaggi incaricati di proteggere il presidente o altri piccoli gruppi di alleati, il suo prossimo film sta portando la posta in gioco a un livello completamente nuovo.

Dai un’occhiata al trailer di Greenland qui sotto:

Una famiglia combatte per sopravvivere mentre una cometa destinata ad uccidere il pianeta viaggia verso la Terra. John Garrity, sua moglie Allison e il giovane figlio Nathan compiono un pericoloso viaggio verso la loro unica speranza di salvezza. Tra terrificanti resoconti di notizie su città di tutto il mondo rase al suolo dai frammenti della cometa, ciò che la famiglia Garrity vive è il meglio e il peggio dell’umanità.

Mentre il conto alla rovescia per l’apocalisse globale si avvicina allo zero, il loro incredibile viaggio sembra culminare in un volo disperato e all’ultimo minuto verso un possibile rifugio sicuro.

Il film era originariamente previsto per l’arrivo nei cinema all’inizio di questa estate, ma la pandemia di coronavirus e le successive chiusure delle sale cinematografiche in tutto il mondo hanno comportato un ritardo nella sua uscita. Purtroppo, nonostante i cinema inizieranno il processo di riapertura nelle prossime settimane, non è ancora noto se un numero sufficiente di cinema sarà aperto in tempo perché Greenland arrivi sugli schermi cinematografici a livello nazionale.

Ad ogni modo adesso dovrebbe uscire il 14 agosto.

