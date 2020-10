Greenland: il thriller catastrofico con Gerard Butler uscirà direttamente in streaming negli USA

Il thriller catastrofico con Gerard Butler, Greenland, sarà presentato in anteprima direttamente sulle piattaforme premium di video on demand a partire dal 18 dicembre, a causa della pandemia.

Greenland costerà 19,99 dollari per il noleggio che varrà per un periodo di 48 ore. Il film, su una famiglia che lotta per la sopravvivenza mentre una cometa che decima il pianeta si avvicina alla Terra, arriverà su HBO e HBO Max nel 2021.

“Greenland è stato un successo in tutto il mondo, quindi è emozionante portarlo al pubblico americano su PVOD”, ha detto Adam Fogelson, presidente del gruppo cinematografico di STXfilms.

Oltreoceano, Greenland è stato presentato in anteprima nelle sale cinematografiche e ha generato fino ad oggi 45 milioni di dollari. Il film ha un budget di produzione di 35 milioni di dollari. Grrenland era originariamente previsto per l’apertura in Nord America durante l’estate, ma la sua data d’uscita è stata posticipata più volte prima che lo studio decidesse di metterlo sui servizi di noleggio digitale.

Il film si unisce a una lista di film che passano direttamente alle piattaforme di streaming premium durante la crisi del coronavirus. Come recentemente annunciato, l’avventura animata della Pixar, Soul, verrà lanciata direttamente su Disney + il giorno di Natale e l’adattamento di Robert Zemeckis di The Witches non uscirà al cinema in favore di HBO Max.

