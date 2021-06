Greenland: Migration, il sequel del film con Gerard Butler verrà girato nel 2022

Gerard Butler sta tornando in Groenlandia. L’attore scozzese riprenderà il ruolo di John Garrity in Greenland: Migration, sequel del thriller d’azione catastrofico, Greenland.

Il team di regia principale tornerà con il regista Ric Roman Waugh su una sceneggiatura dello scrittore groenlandese Chris Sparling. Anche la co-protagonista di Butler, Morena Baccarin, riprenderà il suo ruolo di Allison Garrity.

In una continuazione della storia, la famiglia Garrity, che sopravvive a un evento a livello di estinzione quando una cometa colpisce la terra, deve lasciare la sicurezza del bunker della Groenlandia e intraprendere un pericoloso viaggio attraverso la decimata e ghiacciata landa d’Europa per trovare una nuova casa.

Il progetto, che dovrebbe essere girato nel 2022, è prodotto da Basil Iwanyk e Brendon Boyea di Thunder Road Pictures, Gerard Butler e Alan Siegel di G-BASE e Sebastien Raybaud e John Zois di Anton.

Greenland ha debuttato la scorsa estate con alcuni ottimi numeri al botteghino nonostante i blocchi in tutto il mondo e la capacità limitata dei teatri. Ha aperto come il numero 1 in più di 26 mercati offshore tra cui Germania, Francia, Italia, Spagna e Russia, generando un profitto di $ 52,3 milioni in tutto il mondo con un budget di produzione di $ 35 milioni.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...