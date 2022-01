Greg Silverman ha detto che l’atteggiamento di Zack Snyder ha attirato l’odio dei critici sui suoi film

Greg Silverman, CEO di Stampede Ventures, che in precedenza è stato presidente, capo dello sviluppo creativo e della produzione mondiale per la Warner Bros. Pictures, ha dichiarato ieri sui social media che pensa che Zack Snyder non avrebbe ottenuto lo stesso livello di odio dalla critica, se non fosse stato così assertivo nell’accettare le critiche.

Il dirigente ha risposto al tweet di un fan, che suggeriva che se qualcuno che non fosse Snyder fosse stato dietro Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice, anche se i film fossero stati gli stessi, non avrebbero ricevuto lostesso odio da parte dei critici.

Silverman, che era uno dei dirigenti durante il periodo di Snyder alla guida della DC Films, ha twittato citando le osservazioni per dire che era d’accordo. È stata l’apertura di Snyder a renderlo vulnerabile alle critiche, secondo Silverman.

Puoi vedere il suo commento di seguito:

I couldn’t agree more. My suspicion always was that Zack’s kindness openness and enthusiasm created an environment for critics to undervalue his work. Because he is a decent approachable humble human, he didn’t fit the mold of an auteur. Shitty. Should be the opposite. https://t.co/3OU3NC5CzL

— Greg Silverman (@gregsilverman) January 6, 2022