Greta Gerwig dirigerà il film Barbie con protagonista Margot Robbie

La regista nominata all’Oscar Greta Gerwig ha ufficialmente firmato per dirigere Barbie, l’attesissima versione per il grande schermo dell’iconica storia della bambola Mattel, con Margot Robbie.

Gerwig è a bordo del progetto Warner Bros. dal 2019, quando l’attrice e il regista hanno firmato per co-scrivere la sceneggiatura del film con Noah Baumbach. Da allora, sono circolate voci sul fatto che Gerwig fosse stata presa in considerazione per dirigere il progetto, ma l’accordo non è stato ufficialmente concluso.

Tuttavia, durante la sua intervista di copertina per il numero di agosto 2021 di British Vogue, Robbie ha fatto notare casualmente che la visione creativa di Gerwig si sarebbe estesa oltre la sceneggiatura e alla sedia del regista. Fonti hanno confermato lo sviluppo a Variety.

Discutendo del film, l’attrice e produttrice candidata all’Oscar ha riconosciuto per la prima volta che Barbie “ha un sacco di bagagli! E molte connessioni nostalgiche”.

“Ma con ciò arrivano molti modi eccitanti per attaccarla”, ha spiegato. “Le persone generalmente sentono ‘Barbie’ e pensano: ‘So cosa parlerà quel film’, e poi sentono che Greta Gerwig lo sta scrivendo e dirigendo, e pensano: ‘Oh, beh, forse non lo so’.”

