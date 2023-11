Greta Rossetti: dopo il confronto con Mirko Brunetti ora chiede rispetto. Ecco che cos’ha detto l’influencer!

Greta Rossetti decide finalmente di interrompere il prolungato silenzio che ha mantenuto su Instagram, sentendosi spinta a condividere i suoi pensieri in seguito al fervente confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, un evento che ha scosso le fondamenta della casa del Grande Fratello.

La partner attuale di Mirko, sentendosi nella necessità di esprimere il proprio stato d’animo, ha reso noto di aver preso una determinante decisione in merito alla loro relazione, lasciando intravedere in modo evidente la possibilità di un’imminente svolta nella loro storia d’amore.

Qui di seguito, presentiamo il contenuto della sua riflessione condivisa attraverso una delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Greta Rossetti (Foto da Instagram)

Lo sfogo di Greta Rossetti

“Sono stufa. Che diritto avete di dettarmi come, cosa, e quando dovrei fare qualcosa?” esordisce Greta Rossetti nel lungo messaggio condiviso attraverso le sue storie. Il suo sfogo fa riferimento alle continue pressioni da parte dei fan che la esortano a lasciare Mirko Brunetti, soprattutto dopo il suo avvicinamento a Perla Vatiero, ex compagna di Mirko, nella casa del Grande Fratello.

Greta prosegue: “La mia decisione è già presa, e se, come, e quando deciderò di comunicarla sarà una scelta esclusivamente mia. Mirko è libero di scegliere con chi stare e quando farlo, purché sia felice. Nessuno ha mai ostacolato il suo percorso, anzi. Deve seguire il suo cuore, e io non sto facendo nulla per ostacolarlo, e non lo farò mai perché l’amore è libertà. Se lo ritroverà con un’altra persona, sarò felice per lui.”

L’ex partecipante a Temptation Island conclude con determinazione: “Ma basta con le interferenze, siete insistenti. Chiedo solo sincerità e rispetto, il resto dell’amore sia libero con chiunque esso si manifesti.”

Cos’ha detto Mirko Brunetti?

Nella serata di ieri, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono allontanati dagli altri per discutere del loro passato insieme. Senza riserve, entrambi hanno espresso i loro sentimenti reciproci, con l’imprenditore che ha ammesso di rimpiangere le parole sbagliate pronunciate in passato.

Con gli occhi lucidi, ha confessato il rimorso di aver ferito profondamente la donna che amava. “Volevo solo renderti felice, senza di te non sarei la persona che sono ora”, le ha garantito.

“Dopo il primo anno e mezzo, abbiamo dimenticato cosa significhi godersi una relazione da ventenni. Purtroppo, i momenti difficili sono stati più numerosi di quelli felici. Abbiamo dimenticato il bello, ma devi sapere che non ti ho mai attribuito la colpa di tutto.” Dopo un intenso confronto, i due si sono abbracciati con affetto.