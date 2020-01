Gretel e Hansel: online il nuovo trailer della rivisitazione horror della celebre fiaba

Online il nuovo trailer della rivisitazione horror della celebre fiaba dei fratelli Grimm: Hansel e Gretel.

Tutti noi abbiamo sentito almeno una volta nella vita la terribile fiaba di Hansel e Gretel: due bambini tedeschi girovagando per una foresta incontrano una strega che vive in una casa di pan di zenzero, che li accoglie, li fa mangiare di tutto e di più con l’intenzione di farli ingrassare e poi mangiarli.

Una fiaba che ho sempre trovato alquanto inquietante, e che il regista Oz Perkins ha deciso di portare sul grande schermo in salsa horror.

Leggi anche: nuovo trailer per The Lighthouse di Robert Eggers

Il film si intitolerà Gretel e Hansel, con un’inversione del titolo che già fa presagire una sensazione di disagio e sconforto. Dal nuovo trailer ufficiale rilasciato oggi, che vi riportiamo qua sotto (per ora solo in lingua originale), si vede un impianto estetico e fotografico molto particolare, con un formato simile al 4:3, che sembra ricordare il linguaggio di grandi registi dell’horror contemporaneo come Ari Aster e Robert Eggers.

Vedere per credere, pertanto non vi rubo altro tempo e vi lascio alla visione di questo magnifico trailer che, però, tende a rendere il film più rumoroso di quello che, secondo me, dovrebbe essere. Il tutto ovviamente solo per attirare la massa a vedere il film.

Gretel e Hansel uscirà nelle sale italiane il 23 aprile 2020, con Oz Perkins alla regia, su una sceneggiatura di Rob Hayes, basata sull’omonima fiaba dei fratelli Grimm, e con Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones come produttori.

La fotografia è a cura di Galo Olivares.

Nel cast Sophia Lillis (Gretel), Samuel Leakey (Hansel), Charles Babalola (il cacciatore) e Alice Kirge (Holda, la strega).

Mi piace: Mi piace Caricamento...