Gretel e Hansel: rivelata la data d’uscita italiana per la rivisitazione horror della celebre fiaba

Finalmente, dopo mesi di attese e speranze, abbiamo il primo trailer italiano per Gretel e Hansel, rivisitazione horror della celebre fiaba dei fratelli Grimm.

Tutti noi siamo cresciuti bene o male con fiabe come quella di Hansel e Gretel dei fratelli Grimm. Una fiaba nota a tutti e che abbiamo vista trasposta recentemente in salsa action con l’omonimo film con Jeremy Renner e Gemma Artenton, per la regia di Tommy Wirkola, ma questa volta la celebre storia sta per tornare in salsa horror.

Il film, che inverte il titolo classico con Gretel e Hansel, propone la celebre storia attraverso un tono horror molto vicino a quella che sembra essere l’atmosfera del The VVitch di Robert Eggers, con un rapporto d’immagine molto particolare e una composizione della scenografie ben precisa e geometrica.

Per gli amanti dell’horror, come il sottoscritto, vedere una storia simile con un’estetica così originale, che sembra mettere insieme il già citato Eggers e l’altrettanto talentuoso Ari Aster (i migliori registi del genere attualmente in circolazione), è una manna dal cielo, e per mesi ci siamo dovuti accontentare di trailer esteri e della vaga speranza di poterlo vedere un giorno in sala. Speranza che diveniva sempre più vaga man mano che il Coronavirus mieteva sempre più vittime.

Ma come al solito ci pensa la Midnight Factory a salvarci tutti ufficializzando che il film arriverà nelle sale nostrane il 19 agosto di quest’anno, pubblicando anche il primo trailer doppiato in italiano del fim che potete gustarvi qui sotto.

Gretel e Hansel uscirà nelle sale italiane il 19 agosto 2020, con Oz Perkins alla regia, su una sceneggiatura di Rob Hayes, basata sull’omonima fiaba dei fratelli Grimm, e con Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones come produttori.

La fotografia è a cura di Galo Olivares.

Nel cast Sophia Lillis (Gretel), Samuel Leakey (Hansel), Charles Babalola (il cacciatore) e Alice Kirge (Holda, la strega).

