Guardiani della Galassia 3: set nel caos, ecco cosa è successo!

Nel tumulto creativo dei set cinematografici, alcuni elementi possono trasformarsi in inaspettate fonti di caos. Nel caso della tanto attesa pellicola Guardiani della Galassia 3, un’anima pelosa a quattro zampe ha rubato la scena e gettato il set nell’abisso del disordine più divertente. Parliamo di Cosmo, la cagnolina sensibile e psichicamente abile che ha messo le zampe su Guardiani della Galassia Vol. 3.

Cosmo, interpretata da Maria Bakalova attraverso la magia della motion capture, è un enigma canino che possiede la capacità di comunicare attraverso un collare speciale e addirittura sollevare oggetti con la forza della mente. Un ritratto di intelligenza al di là del mondo canino, questa cagnolina, a differenza dei fumetti, è una femmina, una scelta che omaggia Laika, il primo essere vivente ad orbitare attorno alla Terra. Con gli effetti visivi guidati dalla maga degli schermi, Stephanie Ceretti, Cosmo è stata interamente plasmata dai meandri digitali. Tuttavia, per consentire un’interpretazione ancor più autentica da parte degli attori, il set ha visto la partecipazione di Slate, un canino reale dalla personalità travolgente.

Slate, il cane affettuoso, ha dimostrato un’innata simpatia per il regista di talento di Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn. Nel cuore delle riprese, Slate ha agito come una irresistibile distrazione, cercando coccole e attenzione dal regista. La VFX supervisor, Stephanie Ceretti, ha rivelato che «James è un vero amante dei cani» e che la presenza di Slate ha talvolta portato il regista a trasformarsi in un complice giocoso tra una scena e l’altra. Slate, il festoso distrattore a quattro zampe, ha senza dubbio aggiunto una nota spensierata al set, dimostrando che persino in mezzo alle stelle, l’affetto per gli amici a quattro zampe può far balenare sorrisi.

Emozioni scatenate nei Guardiani della Galassia 3: passato tormentato e una missione epica in arrivo!

Mentre le galassie lontane continuano a catturare le nostre fantasie, l’atteso capitolo dei Guardiani della Galassia 3 promette di scuotere i cuori degli spettatori con un turbine di emozioni. Sullo sfondo di Knowhere, il team iconico sta per affrontare una sfida che rischia di ridisegnare per sempre il loro destino. Il passato tormentato di Rocket riaffiora, gettando un’ombra su un gruppo ancora in lutto per la perdita di Gamora. Nel cuore di questo vortice emotivo, Peter Quill deve radunare i suoi alleati per una missione epica destinata a salvare la vita di Rocket, la creatura meccanica che ha affascinato il pubblico sin dai primi passi dell’avventura spaziale.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Dave Bautista, Pom Klementieff, Sean Gunn, Will Poulter, Sylvester Stallone, Maria Bakalova, Bradley Cooper e Vin Diesel formano un ensemble stellare che promette di incendiare lo schermo con performance indimenticabili. Mentre il regista affezionato agli amici a quattro zampe, James Gunn, danza tra il mondo reale e quello immaginario dei Guardiani, il pubblico è in preda all’ansia per il destino di Rocket e all’emozione di vedere i loro eroi preferiti mettersi alla prova una volta ancora. Il futuro dei Guardiani della Galassia pende in bilico, e solo il tempo dirà se questa squadra riuscirà a brillare ancora nel firmamento dell’universo cinematografico.