Guardiani della Galassia Vol. 3: foto dal set lasciano intendere l’introduzione de l’Alto Evoluzionario

Sembra che il villain di Guardiani della Galassia Vol. 3 potrebbe essere stato finalmente confermato.

Dopo molte speculazioni sul ruolo da villain dell’attore, le nuove foto catturate dai paparazzi sul set rivelano alcuni graffiti di un personaggio con le sembianze di Iwuji. Inoltre, quel personaggio – come potresti sospettare date le voci attuali – sembra anche avere una sorprendente somiglianza con l’Alto Evoluzionario, un classico pilastro cosmico del mondo Marvel.

Le ultime foto sono arrivate online per gentile concessione di Cosmic Circus, che hanno catturato le immagini di questi graffiti.

Come alcuni hanno sottolineato, gli animali umanoidi visti nella serie di foto dal set di JustJared durante il fine settimana sembrano trovarsi su un pianeta simile alla Terra. L’Alto Evoluzionario sovrintende a un dominio chiamato Contro-Terra, che essenzialmente dovrebbe assomigliare al nostro pianeta ma essere pieno dei suoi esperimenti ibridi uomo-animale.

Sebbene Iwuji non abbia confermato il suo personaggio, in una chat con Variety all’inizio di quest’anno ha accennato che c’è un senso di estremismo in lui.

“La produzione è così grande. James ed io, stiamo riprendendo da dove avevamo interrotto”, ha detto Chukwudi Iwuji all’epoca. “[Il personaggio] è molto diverso da Murn. Richiede cose diverse. Il modo in cui James lavora con me è più o meno lo stesso, ovvero si fida delle mie scelte, ma allo stesso tempo quando gli do una scelta, è pronto a spingermi oltre. Mi sta costringendo a spingermi oltre. Questo personaggio ha bisogno di un estremismo a cui non avevo bisogno di attingere davvero in Peacemaker. Il nostro rapporto rimane lo stesso, uno di divertimento, amore reciproco e fiducia.”

