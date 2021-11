Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn annuncia l’inizio delle riprese

Il Marvel Cinematic Universe è universo assolutamente enorme, e ci sono alcuni franchise che sono riusciti a distinguersi come i amati particolarmente dai fan.

Il principale tra questi è Guardiani della Galassia di James Gunn, che possiede un equilibrio unico tra commedia e dramma. Le riprese di Guardiani della Galassia Vol.3 sono ufficialmente in corso, stando a quanto detto da Gunn stesso.

Prima dell’inizio delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 è passato molto tempo, poiché originariamente doveva essere uno dei primi film della Fase 4, ma il licenziamento temporaneo di James Gunns e il passaggio alla DC per The Suicide Squad hanno portato il progetto a essere rimandato di alcuni anni.

Potete dare un’occhiata alla riunione della troupe nel posto di Gunn qui di seguito:

It’s been a strange & long & at times challenging journey to get here, but the obstacles along the way have only made this moment more blissful. Back on set with my Guardians family for the first day of shooting #gotgvol3 pic.twitter.com/DrF8ZV8bvz

— James Gunn (@JamesGunn) November 8, 2021