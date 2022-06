Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn conferma Daniela Melchior nel cast del film Marvel

Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn è un film molto atteso da molto tempo. Ma cosa ha trattenuto il film? Bene, prima c’è stato il pasticcio tra Gunn e la Disney, poi il regista ha dovuto girare The Suicide Squad, e poi è persino riuscito a creare un’intera serie televisiva su Peacemaker, il tutto prima di riunirsi con i Guardiani.

Nonostante tutte queste distrazioni, hanno finito per portare qualcosa di piuttosto importante nel prossimo film Marvel: Chukwudi Iwuji.

L’attore ha interpretato Clemson Murn nello spinoff di The Suicide Squad Peacemaker e ha chiaramente lasciato il segno su James Gunn, che lo ha descritto come uno dei suoi attori preferiti in assoluto, ha trovato spazio nel cast in quello che pare essere il ruolo de L’Alto Evoluzionario nel film Marvel Studios, ma non è il solo.

Ora, sembra che James Gunn porterà un altro attore di talento dal suo recente lavoro DC, e questa volta è una star di The Suicide Squad.

Deadline ha annunciato che la star di The Suicide Squad, Daniela Melchior, che ha interpretato Ratcatcher-2, apparirà in un ruolo minore in Guardiani della Galassia Vol.3. I dettagli sul suo ruolo non sono noti, ma almeno è noto che non interpreterà Moondragon, qualcosa confermato dal regista James Gunn lo scorso anno.

Gunn ha usato Twitter per celebrare la notizia, stuzzicando circa la speranza di ancora più collaborazioni con Melchior in futuro: “Posso confermare (e confermare che è meravigliosa nel ruolo). Daniela Melchior è una delle mie persone e attori preferiti in giro, e spero che questo sia solo il secondo di molti progetti su cui lavoreremo insieme“.

I can confirm (and confirm she’s wonderful in the role). @MelchiorDaniela is one of my favorite people & actors around, & I hope this is just the second of many projects we’ll work on together. https://t.co/axKiZatcue — James Gunn (@JamesGunn) June 1, 2022

Melchior ha risposto all’annuncio e al messaggio di Gunn con nient’altro che eccitazione, dicendo che “conserverà le parole gentili [di Gunn] nel [suo] cuore”.

“Omg, sono scioccata da questo tweet e dal fatto che questo segreto sia finalmente venuto fuori, terrò le tue parole gentili nel mio cuore James Gunn, e si, confermo anch’io che sono in Guardians 3. […] Sono così fortunata ad avere l’opportunità di lavorare di nuovo con la persona che mi ha scoperto e ha cambiato completamente la mia vita alcuni anni fa! È anche una delle mie persone e dei miei registi preferiti (seriamente) e non vedo l’ora di lavorare con lui ancora e ancora e ancora!”

Omg I’m shocked with this tweet and that this secret just got out

I’ll keep your kind words in my heart 🙈🥹 @JamesGunn

AND YES I CONFIRM TOO THAT I’M IN GUARDIANS BABYYYYYYY 💣💥💥💥 https://t.co/RvdlRrUO8g pic.twitter.com/vftrq4YMFW — Daniela Melchior (@MelchiorDaniela) June 1, 2022

Ovviamente, con l’annuncio del casting sono cominciate anche le speculazioni su chi la Melchior potrebbe interpretare, e una delle ipotesi chiave pare sia Phya-Vell.

Nei fumetti, Phya-Vell è una progenie creata artificialmente dal Capitano Mar-Vell, insieme a molti altri folli, contorti e disonesti personaggi dei fumetti. Quando si tratta di uno qualsiasi degli aspetti del personaggio, quello che spicca di più è il fatto che sia una creazione artificiale.

È probabile che il collegamento con il Capitano Mar-Vell sia cambiato, ma il metodo della sua creazione è perfettamente parallelo alla creazione di Adam Warlock. Inoltre, se la maggior parte di Guardiani della Galassia Vol. 3 riguarderà, infatti, l’Alto Evoluzionario e il suo lavoro sull’ingegneria genetica, questo risuonerebbe perfettamente con l’origine di Phya-Vell.

