Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn ha sfatato una teoria che si centra su Gamora e Mantis

Tra i Guardiani della Galassia, anche se in gran parte si sono riuniti alla fine di Avengers: Endgame, manca un membro principale: Gamora. Visto che la Gamora del film è in realtà quella del passato che ha poca o nessuna conoscenza dei suoi exploit con la squadra o della sua relazione con Peter Quill, è difficile dire come il personaggio entrerà in gioco quando verrà il momento del terzo capitolo della squadra.

Non è difficile immaginare che Guardiani della Galassia Vol.3 si concentrerà almeno leggermente sul fatto che Gamora riacquisterà i suoi ricordi, il che fa pensare a molti fan che Mantis sarà colei che aiuterà la figlia di Thanos a ricordare la sua vita. Mentre la teoria può sembrare interessante, James Gunn l’ha sfatata durante il fine settimana.

La teoria è semplice: i poteri di Mantis potrebbero funzionare al contrario, il che significa che può trasmettere i ricordi di Quill a Gamora. È certamente una teoria eccitante, anche se conveniente, e il regista James Gunn l’ha sfatata confermando che Mantis può solo trasferire emozioni, non ricordi.

Starting early? We SEE them work in reverse when she fills Gamora with fear. But memories are thoughts, not emotions. She cannot read or send thoughts, only emotions. #QuarantineWatchParty #gotgvok2 ok no more questions until this evening!

— James Gunn (@JamesGunn) April 23, 2020