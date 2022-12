Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn non voleva che altri continuassero la storia di Rocket

È stato un viaggio lungo e complicato quello dei Guardiani di James Gunn.

La Marvel ha licenziato brevemente il regista nel 2018 dopo che molti dei suoi vecchi e controversi tweet sono riemersi, solo per riassumerlo un anno dopo. Guardiani della Galassia Vol.3 sarà anche l’ultimo film Marvel di Gunn, che ha recentemente firmato per supervisionare i DC Studios con il co-presidente Peter Safran

Ma i Guardiani sono sempre stati in cima ai suoi pensieri, e dopo Vol.2 Gunn sentiva che la loro storia era ancora “al mille per cento” incompiuta. Nello specifico, sentiva di doverlo a un Guardiano in particolare: il minuscolo Rocket, doppiato da Bradley Cooper.

“Uno dei motivi per cui sono tornato a [fare] questo film è stato perché sentivo di dover raccontare la storia di Rocket”, spiega Gunn. “Sarei stato molto triste di non completare la trilogia per molte ragioni, e mi sento molto legato a Rocket. Sento che nessuno sarebbe in grado di raccontare la sua storia completa se non io.”

Con il suo comportamento burbero e la sua conoscenza enciclopedica degli esplosivi, Rocket è sempre stato un membro chiave dei Guardiani. Ma il procione sboccato ruberà la scena sotto i riflettori davvero per la prima volta nel Vol.3, poiché è costretto a fare i conti con la sua traumatica storia di origine.

“Per me, Rocket è sempre stato il protagonista segreto dei film dei Guardiani”, aggiunge Gunn. “Hanno avuto tutti questi traumi e questo li unisce. Penso solo che il suo sia più estremo di altri.”

Rocket è sempre stato uno dei personaggi preferiti di Gunn, e il regista ha detto in precedenza di aver vagamente basato il procione su se stesso. Il suo obiettivo per Vol.3 doveva dare a Rocket l’arco narrativo soddisfacente che merita, esplorando come il malvagio Alto Evoluzionario lo ha trasformato da un normale procione a una macchina per uccidere geneticamente modificata.

“Stava benissimo nell’essere un animale, ed è stato trasformato in qualcos’altro che non voleva essere”, spiega Gunn. “Penso che la trasformazione stessa sia stata estremamente dolorosa, ma penso anche che lo abbia fatto sentire incredibilmente alienato. Nel Vol.3 impariamo molto sul suo passato: da dove viene, chi è e cosa è stato. È stata una strada difficile per il piccolo animale.”

Fortunatamente per Rocket, non deve percorrere quella strada da solo. Vol.3 riprende dopo gli eventi di Thor: Love and Thunder (e dopo il recente Guardians Holiday Special. Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) ora guida un gruppo disordinato di Ravagers che include Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan) e Kraglin (Sean Gunn). Groot (doppiato da Vin Diesel) è tornato, ed è diventato un giovane alberello appassionato che Gunn ha affettuosamente soprannominato “Swole Groot”. Ma chi tornerà che non dovrebbe? La Gamora di Zoe Saldaña, e dico nonb dovrebbe perchè è morta. La versione di Gamora che Peter conosceva e di cui si è innamorato è morta in Avengers: Infinity War, ma qui è tornata come una versione alternativa di se stessa.

Vol.3 introdurrà anche alcuni nuovi alleati e alcuni nuovi nemici. Will Poulter fa il suo debutto nei panni di Adam Warlock, un essere onnipotente creato appositamente per distruggere i Guardiani. Se i Guardiani sono una banda eclettica di avventurieri spaziali, Gunn dice che Adam è un supereroe più tradizionale. I suoi superpoteri lo rendono un formidabile nemico, e i suoi incontri con i Guardiani creano “un’interessante giustapposizione su dove siamo stati finora”.

Fonte

