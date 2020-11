Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn rivela che la sceneggiatura è cambiata molto poco da quando è tornato

Nel periodo in cui James Gunn è stato rimosso dal suo posto alla direzione di Guardiani della Galassia Vol.3, per poi essere reintegrato dopo esser stato assunto della Warner per la direzione di The Suicide Squad, il regista dice che la sceneggiatura del film Marvel è cambiata molto poco.

Come la norma con lo sceneggiatore di Scooby Doo, Gunn ha ospitato una rapida sessione di domande e risposte con i fan su Twitter lunedì sera, ed è lì che ha rivelato alcuni aggiornamenti sull’attesissimo seguito, incluso il fatto che la sua sceneggiatura è rimasta in gran parte intatta.

Rispondendo a un fan che chiede informazioni sullo stato di “GOTG 3”, Gunn dice che “la sceneggiatura è stata scritta e la maggior parte dei responsabili della produzione sono stati assunti”.

Script is written and most of the production heads have been hired. https://t.co/57nRIgchN4 — James Gunn (@JamesGunn) November 10, 2020

Lo ha poi seguito un altro tweet che ha confermato che la sceneggiatura è cambiata “molto poco” dal momento in cui è stato licenziato e poi reintegrato.

No very little. — James Gunn (@JamesGunn) November 10, 2020

