Guardiani della Galassia Vol. 3: Kraglin tornerà e uno dei personaggi ci lascerà

Nuovi dettagli emergono per Guardiani della galassia vol. 3, tra nuovi comprimari e… morti!

Il regista e sceneggiatore James Gunn nelle ultime ore ha chiesto ai suoi follower su Instagram di porgli domande di qualsiasi tipo, e ovviamente alcuni hanno colto l’occasione per strappare qualche informazione in più su uno dei prossimi progetti del regista: Guardiani della galassia vol. 3.

Dopo la paura dovuta al licenziamento del regista da parte di Disney, ora sappiamo che il terzo film sui folli Guardiani si farà, e sembra proprio che sarà un qualcosa di veramente importante stando a quanto rivelato da Gunn.

Innanzitutto è stato chiesto al regista se il personaggio di Kraglin (interpretato da suo fratello Sean) avrebbe avuto un maggiore ruolo nel terzo film. Il personaggio abbiamo visto essere entrato a far parte dei Guardiani nel finale del secondo film (o volume), ciò nonostante Kraglin è risultato assente da Infinity War e Endgame. Gunn però rassicura confermando che il personaggio avrà una parte più grande nel terzo film.

Ma andando avanti con le domande arriviamo a quella più importante. Uno dei suoi follower ha chiesto se nel terzo film vedremo morire uno dei personaggi, e il regista ha risposto con un secco e terrificante ‘Sì’. Ora non sappiamo se a lasciarci sarà uno dei personaggi principali o uno dei comprimari (magari lo stesso Kraglin di cui abbiamo parlato prima) e magari potrebbe trattarsi anche di un troll goliardico la dichiarazione di Gunn. Opzione da escludere se consideriamo che questo terzo film dovrebbe essere l’ultimo incentrato sui Guardiani della Galassia.

Gunn, rispondendo ad altre domande, ha confermato che ha pensato questi film come una trilogia, ed infatti il suo contratto con i Marvel Studios dovrebbe scadere proprio dopo la realizzazione del terzo volume. Quindi il fatto che uno dei Guardiani principali possa lasciarci non è da escludere a priori, soprattutto se calcoliamo che Gunn vuole a tutti i costi portare a termine la storia legata a Rocket Racoon.

Vedremo se il caro regista riuscirà a stupirci una terza volta con un altro grande film.

Guardiani della galassia vol. 3 (Guardians of the galaxy vol. 3) uscirà nel 2021, scritto e diretto da James Gunn, basato sui fumetti di Dan Abnett e Andy Lanning, e con Kevin Feige, David J. Grant, Simon Hatt e Mary Livanos come produttori.

Nel cast Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (Rocket Racoon), Vin Diesel (Groot), Pom Klementieff (Mantis), Sean Gunn (Kraglin) ed Elizabeth Debicki (Ayesha).

Mi piace: Mi piace Caricamento...