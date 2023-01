Guardiani della Galassia Vol.3: l’Adam Warlock di Will Poulter in una nuova immagine

Da quando un certo bozzolo è apparso come un Easter Egg nella sequenza post-crediti di Thor: The Dark World, i fan della Marvel hanno atteso l’emergere di Adam Warlock nel MCU.

L’ultra potente entità cosmica in seguito ha ottenuto una parte più ufficiale nel franchise, e farà il debutto sul grande schermo in Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn. Come stabilito nel Vol.2, il leader sovrano color oro Ayesha lo ha creato (in un bozzolo diverso, il precedente non è più canonico) per abbattere il gruppo di sfigati spaziali, i Guardiani stessi.

Preparatevi, quindi, per un fan-favourite dei fumetti in arrivo la cui ragion d’essere letterale è abbattere i nostri eroi. O forse no, come scherza Gunn.

“È un po’ più complicato di così”, dice a Empire . “Ma sicuramente non è un bravo ragazzo. Quello che stiamo vedendo è la forma infantile di Warlock, appena uscito dal bozzolo, e non capisce molto bene la vita. È fondamentalmente un bambino.”

Questo personaggio appare nella forma di un Will Poulter muscoloso, l’attore britannico che, oltre ad apparire nel film indipendente di Johnny Flynn, The Score, è stato visto l’ultima volta sul grande schermo in Midsommar .

“La gente online diceva: ‘Oh, Tom Cruise dovrebbe essere Adam Warlock’”, dice Gunn, che aveva altre idee. “Volevo qualcuno che fosse giovane e volevo una persona che avesse doti drammatiche e doti comiche, non solo per questo film ma anche per ciò per cui la Marvel utilizzerà Adam Warlock in futuro. Ah sì. Perché un personaggio di questa statura puoi immaginarlo come una persona utile da avere sul tabellone nell’imminente Multiverse Saga. Potrebbe diventare un personaggio davvero importante.”

EXCLUSIVE 🌟 Adam Warlock is "definitely not a good guy" in #GuardiansOfTheGalaxyVol3, James Gunn tells Empire. READ MORE: https://t.co/k9TgU2QeYC pic.twitter.com/1RSIktIRLC — Empire Magazine (@empiremagazine) January 16, 2023

Guardiani della Galassia Vol. 3 è un film di supereroi americano di prossima uscita basato sul team di supereroi Marvel Comics Guardians of the Galaxy, prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Sarà il sequel di Guardiani della Galassia (2014) e Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017) e il 32° film del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Il film è scritto e diretto da James Gunn ed è interpretato da un cast corale formato da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sean Gunn, Sylvester Stallone, Will Poulter, Chukwudi Iwuji e Maria Bakalova.

Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbe essere rilasciato negli Stati Uniti il ​​5 maggio 2023, come parte della Fase Cinque del MCU.

Mi piace: Mi piace Caricamento...