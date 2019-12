Guardiani della Galassia Vol. 3: le riprese non inizieranno prima di un anno circa

Ora che James Gunn è presissimo da The Suicide Squad sembra proprio che le riprese di Guardiani della galassia vol. 3 inizieranno non prima di un anno circa.

Dopo il licenziamento da parte della Disney dalla regia del terzo film sui Guardiani della Galassia, James Gunn non è rimasto con le mani in mano ed ha colto l’occasione al volo di lavorare con la Warner Bros. su The Suicide Squad, il sequel di Suicide Squad di David Ayer uscito tre anni fa. Una pellicola che lo sta tenendo fortemente occupato, visto che le riprese sono attualmente in corso e che Gunn vorrà tenere sotto controllo tutta la fase di post-produzione. Quindi quando inizieremo a sentir parlare della produzione di Guardiani della galassia vol. 3?

Sotto un proprio post Instagram, Gunn ha risposto ad un fan che gli ha chiesto qualche dettaglio riguardo le riprese del terzo film incentrato sui personaggi più folli e politicamente scorretti del Marvel Cinematic Universe, e il cineasta statunitense ha fatto sapere che le riprese potrebbero iniziare non prima di un anno circa, visto il lavoro prima citato che sta svolgendo su The Suicide Squad.

Non inizierò le riprese prima di un anno o giù di lì.

Guardiani della galassia vol. 3 (Guardians of the galaxy vol. 3) uscirà nel 2021, scritto e diretto da James Gunn, basato sui fumetti di Dan Abnett e Andy Lanning, e con Kevin Feige, David J. Grant, Simon Hatt e Mary Livanos come produttori.

Nel cast Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (Rocket Racoon), Vin Diesel (Groot), Pom Klementieff (Mantis), Sean Gunn (Kraglin) ed Elizabeth Debicki (Ayesha).

