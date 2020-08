Guardiani della Galassia Vol. 3 mantiene data di produzione e di rilascio previste stando a James Gunn

Guardiani della Galassia Vol. 3 mantiene la data di produzione e di rilascio prevista, stando alla conferma di James Gunn.

La pandemia di coronavirus ha costretto i film a essere ritardati e le riprese a chiudere, causando un effetto domino su franchise come il Marvel Cinematic Universe.

I Marvel Studios hanno apportato un paio di modifiche al programma per aggirare la crisi sanitaria globale. Ciò include il ritardo di di Black Widow, che dovrebbe dare il via alla Fase 4. Inevitabilmente, ha causato un effetto domino sulla loro lista di film, tutti ritardati di diverso tempo. Gunn, tuttavia, conferma che i fan possono aspettarsi che la produzione di Guardiani 3 inizierà quando inizialmente programmato.

Diversi rumor hanno lasciato intendere che la produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3 sarebbe stata ritardata, ma in un nuovo momento in cui James Gun ha smentito voci infondate, la sua risposta sui social ha chiarito dove sta la verità. Gunn ha detto che, indipendentemente da ciò che sta accadendo ad Hollywood in questo momento, le riprese e la data d’uscita Guardiani della Galassia Vol. 3 “non sono cambiate affatto nell’ultimo anno e mezzo circa”.

Potete leggere il suo tweet completo qui di seguito:

Thanks, friend. I can confirm that the plans for when we're filming #GotGVol3 & when it's being released have not changed at all over the past year & a half or so. Any rumors otherwise are false. I appreciate your caution! ❤️ https://t.co/mhbSYWHWJ4

— James Gunn (@JamesGunn) August 4, 2020