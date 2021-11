Guardiani della Galassia Vol.3: Sylvester Stallone rivela che tornerà nel film nel ruolo di Stakar

Sly è tornato, ragazzi.

Attraverso un post su Instagram, Sylvester Stallone ha confermato il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe nel prossimo Guardiani della Galassia Vol. 3. Un video dietro le quinte è stato pubblicato sul suo account IG ufficiale, che mostra una serie di sensori dall’aspetto costoso.

L’attore riprenderà il ruolo di Stakar Ogord, chiamato anche Starhawk, nel terzo capitolo della saga di Guardiani della Galassia, in uscita nel 2023. Stallone aveva già interpretato Starhawk in Guardiani della Galassia Vol. 2 del 2017

Stallone scrive nella didascalia: “Per coloro che sono interessati [a] ciò che accade dietro le quinte del cinema. Ecco solo una piccola parte. Duplicazione del viso”. I sensori che mostra nel video mostrano “cosa fanno in anticipo” per catturare le espressioni facciali degli attori in modo da “essere duplicati se non ci sei”. Definisce il cinema “una scienza” prima che il video finisca.

Una seconda clip mostra l’attrezzatura in azione; Stallone rimane fermo per una posa neutra mentre una raffica di flash da fotocamera delle dimensioni di una persona si spengono per alcuni secondi.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

