Guardians of the Galaxy Holiday Special: ecco il primo teaser dello speciale natalizio del MCU

È stata una settimana impegnativa per i fan del Marvel Cinematic Universe.

Ieri, i Marvel Studios hanno svelato il primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mandando i fan del franchise in visibilio con le immagini del viaggio nel Regno Quantico. Ora, la House of Ideas ha rilasciato un altro teaser e sicuramente creerà nuovamente hype.

La Marvel ha condiviso il primo sguardo al Guardians of the Galaxy Holiday Special, la seconda Marvels Special presentation offerta dal gruppo di Burbank dopo Werewolf by Night.

Come ci si potrebbe aspettare, il teaser presenta l’intera squadra dei Guardiani nel loro pieno splendore festivo, mentre viaggiano sulla Terra per cercare di rallegrare Star-Lord, che è triste, ma ovviamente manca Gamora dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Potete vederlo qui sotto:

