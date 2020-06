Gugu Mbatha-Raw rivela non non essere una grande “Marvel nerd”

Con oltre venti film al suo attivo e una grande influenza culturale, non è assurdo affermare che i Marvel Studios hanno probabilmente invaso i cuori di una grande percentuale di famiglie in tutto il mondo.

Nonostante sia onnipresente questo franchise, non tutti sono saliti sul carrozzone dei Marvel Studios come fan, e questo include anche alcune persone che lavorano per la Marvel.

Di recente vi abbiamo parlato di Amanda Seyfried, che rinunciò al ruolo di Gamora proprio per il suo non essere una fan (e per evitare la colorazione della pelle), ed ora vi parliamo della bella attrice Gugu Mbatha-Raw. Nessuna stranezza se il suo nome lo si associa a grandi serie come Doctor Who e The Dark Crystal: Age of Resistance, o alla serie Disney + di prossima uscita, Loki.

Parlando in una nuova intervista, l’attrice inglese ha confermato di non essere interessata al MCU come gli altri, nonostante ne faccia parte, e come questo va bene.

“Non posso confessare di essere una grande nerd del MCU”, ha dichiarato Mbatha-Raw a Variety. “Ovviamente, è una parte importante della nostra cultura, quindi ne avevo consapevolezza ed è divertente perché in realtà sono andato a scuola di recitazione assieme a Tom Hiddleston. Dieci anni fa, quando sono uscita per la prima volta allo scoperto per recitare in un pilot televisivo, Under Covers, stavano girando il primo Thor allo stesso tempo. Ricordo che mi raccontava di questa esperienza in questo nuovo film che stava facendo.”

Nonostante la serie sia in pausa a causa del coronavirus, la produzione era stata in corso abbastanza a lungo da far apparire alcuni footage nel teaser pubblicitario di Disney +, e sopratutto di Mbatha-Raw che a quanto pare ha avuto una grande considerazione verso la sua regista, Kate Herron.

“È così fresca e interessante”, ha aggiunto l’attrice. “Sento che anche se ha a che fare con questo grande universo, riesce a percepirlo come molto intimo. Lo riporta semplicemente ad essere radicato nel personaggio, ai momenti e alle emozioni.”

