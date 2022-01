Guillermo Del Toro definisce il presente il “momento più difficile della storia” per realizzare film per adulti

Non è un segreto quali siano i più grandi film del mondo al botteghino, per lo più riavvii, sequel e tutto ciò che è parte di franchise come Marvel, Star Wars e DC.

Questo è diventato un punto critico per molti fan del cinema poiché il successo di blockbuster come Spider-Man: No Way Home si traduce in un minor numero di schermi disponibili per film per un pubblico adulto, per non parlare di come gli studios possano concentrarsi sui blockbuster. Nessuno lo sa meglio del premio Oscar Guillermo del Toro, poiché il suo ultimo lungometraggio Nightmare Alley è diventato una delle più grandi bombe al botteghino del 2021 nonostante sia stato nominato uno dei 10 migliori film dell’anno dal National Board of Review e dal Premi dell’American Film Institute.

Parlando in una nuova intervista, il regista di origine messicana non ha evitato di parlare dei suoi sentimenti sull’attuale ecosistema dei lungometraggi, notando quanto sia difficile ottenere film realizzati per un pubblico più adulto, ma pensa che il cambiamento sia imminente.

“Beh, ogni decennio o due il pubblico cambia”, ha detto del Toro a NME. “Negli anni ’70 il pubblico era composto principalmente da adulti, poi è diventato molto più giovane negli anni ’80. Quel pubblico matura e cambia, ma in questo momento è probabilmente il momento più difficile della storia per fare un film per adulti. Ma questo non significa che sarà così per sempre. Niente è permanente”.

La filmografia di Guillermo del Toro in una parola si potrebbe definire di nicchia. Anche se il celebre regista ha diversi Oscar ed è uno dei preferiti dai fan nei circoli geek grazie a film come Hellboy, Blade II e Crimson Peak. Il suo più grande successo al botteghino è stato Pacific Rim, uno dei preferiti dai fan ma non uno che ha segnato il mondo come il MCU. Detto questo, e nonostante la scarsa performance al botteghino del suo ultimo film, del Toro non si fa scoraggiare e pensa a Nightmare Alley come il suo film migliore.

“Senza dubbio questo è il film di cui sono più orgoglioso”, ha rivelato del Toro. “Ho abbandonato un certo senso di sfarzo e fantasia, e ho optato per un approccio più sobrio e vecchio al materiale, in un modo di cui sono davvero felice. Trovare un cambio di registro all’età di 57 anni è stato così eccitante per me.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...