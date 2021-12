Guillermo Del Toro parla dell’approccio al film Justice League Dark mai realizzato

Grazie ai suoi successi con i film di Hellboy e al plauso che ha guadagnato con progetti come Pacific Rim, Pan’s Labyrinth e The Shape of Water, i fan della DC Comics hanno a lungo sperato che Guillermo Del Toro riuscisse a dare vita al suo film di Justice League Dark.

Ormai sembra che ogni speranza sia andata persa, ma il regista ha recentemente parlato di ciò che lo eccitava dell’idea e del tono che aveva sperato di poter dare al film.

Certo, non possiamo sicuramente abbandonare tutte le prospettive del film che sta per prendere forma in seno alla DC in questi anni, e dopo ciòche è successo con Pacific Rim: Uprising non è da escludere che parte dell’idea di Del Toro per la Justice League Dark possa essere riutilizzato.

“Non sono mai coinvolto [in un progetto] senza passione, perché è sarebbe incredibilmente difficile svilupparlo, e non ci si sposa senza amore”, ha condiviso del Toro con il podcast Happy Sad Confused. “Devi dire: ‘Lo voglio’, e sapere che ti stai impegnando per almeno un anno nella fase di sceneggiatura. Se fai il film, sono tre o quattro anni, ma può richiedere pure cinque anni o più. […] Penso che la sceneggiatura, una versione di essa sia online e quello che era importante per me [era] cercare di trovare il perfetto equilibrio tra le caratteristiche di questi personaggi. Ho preso un po’ della run di Alan Moore per John Constantine, e ho aggiunto le dinamiche tra Abby Arcane e Swamp Thing. Avevo ideato dei momenti in cui Deadman entra in un corpo, facendo vedere come la persona avrebbe reagito alla coscienza del super-eroe dentro il suo corpo. Poi avrei aggiunto Etrigan, il mio preferito di tutti i tempi. Zatanna è per me un altro personaggio che è davvero potente e interessante senza sforzo. Infine avrei aggiunto anche Klarion the Witch Boy.”

Mentre del Toro ha già realizzato cinecomics, alcuni fan sperano ancora di vederlo sviluppare un progetto per uno dei due principali editori, anche se ha continuato a far notare che è sempre stato più devoto alla DC Comics che alla Marvel Comics.

“Sono sempre stato un ragazzo della DC crescendo, perché tra quei fumetti ci sono i personaggi che ho amato di più e che conosco di più. Sono anche un ragazzo della DC per quanto riguarda il fatto che mi piacciono i mostri”, ha confessato il regista. “La Marvel aveva Man-Thing e Morbius, e questo e quello, ma per me, la malinconia e la bellezza di Swamp Thing, sia il classico di Len Wein e Bernie Wrightson, che la reinvenzione di Moore, Stephen Bissette e John] Totleben, è una grande opera. Penso che sia una delle grandi creazioni dei fumetti.”

