Guillermo Del Toro riflette su Hellboy e Blade 2 ricordandoli con grande affetto

A quanto pare, Guillermo del Toro ha passato alcuni dei suoi momenti preferiti dirigendo Blade II.

Molto prima dei giorni del Marvel Cinematic Universe, Del Toro è riuscito a dare vita ad alcuni dei migliori film tratti dai fumetti di sempre, giocando con personaggi horror della Marvel e non. Questi film hanno preso vita molto prima delle produzioni che gli hanno valso l’Oscar, eppure attribuisce a quei progetti il merito di aver contribuito a far avanzare la sua carriera.

In una nuova chat con IGN, Del Toro afferma che Blade II è stato il luogo in cui ha iniziato a sentire la sua vita cambiare in grande stile.

“È stato assolutamente un vero spasso. È stato allora che ho iniziato a desiderare di sperimentare enormi cambiamenti da un film all’altro”, ha detto l’amato regista al sito web. “Sono davvero quasi arrivato all’approccio di non ripetere lo stesso film consecutivamente. Volevo un grande cambiamento. Se The Devil’s Backbone è musica da camera, Blade 2 è black metal. S’immerge in quella che penso sia l’essenza dei film d’azione, che è molto vicino al genere musicale. Fondamentalmente hai numeri musicali legati da una storia molto malinconica.”

Del Toro ha poi seguito quel commento con uno dedicato ai film di Hellboy, il primo adattamento live-action dell’iconico colosso comico indie di Mike Mignola. Il regista ha detto che è un progetto che aveva sempre voluto fare.

“Quando ho fatto Blade e ho fatto Hellboy, i due film erano in una sorta di contrasto a tutto ciò che veniva fatto, era un periodo in cui i film sui supereroi non erano così oscuri e volevo renderli oscuri, renderli adulti”, ha aggiunto. “Ho adorato il primo Blade e ho pensato di poter aggiungere uno strato di ferocia. Mi interessava il film sui supereroi quando non era perseguito dalla grande industria. Mi piace fare cose che sono contrarie a ciò che viene fatto.”

