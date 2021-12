Guillermo Del Toro rivela i suoi piani per l’originale Pacific Rim 2

Guillermo del Toro ha permesso ai fan di dare una sbirciatina alla visione del suo sequel di Pacific Rim, mai realizzato.

Durante la promozione del suo prossimo “Nightmare Alley”, il talentuoso Del Toro ha rivelato quali sarebbero stati i suoi piani per il sequel.

Nel 2013, del Toro ha scatenato il suo epico film di kaiju contro robottoni con Pacific Rim. All’epoca, il regista ha detto di avere un’idea per il sequel e in seguito è stato formalmente legato a uno mentre lavorava a una sceneggiatura con Zak Penn. Ma quando Pacific Rim: Uprising iniziò le riprese nel 2016, del Toro si disse non più legato al film: la società di produzione Legendary aveva stabilito un nuovo rapporto con la Universal e gran parte della sua visione originale del film venne abbandonata.

Ancora: come sarebbe un sequel con Del Toro alla regia? Finalmente abbiamo alcuni dettagli.

Se non avete visto lo spettacolare film di Guillermo Del Toro, questo segue Raleigh Becket (Charlie Hunman), il copilota di un robot gigante noto come Gipsy Danger. Dopo che suo fratello è stato ucciso in una battaglia contro un kaiju, esce dall’organizzazione incaricata di proteggere le coste, e viene rimesso in servizio quando una nuova ondata di attacchi kaiju sempre più distruttivi richiede un disperato bisogno di piloti. Si allea con una giovane recluta, Mako Mori (Rinko Kikuchi) per abbattere il kaiju (che scopriamo essere controllato da piccoli esseri alieni in una dimensione alternativa chiamati Precursori) e salvare l’umanità… o almeno così pensavano. Chiaramente, Del Toro aveva altri piani.

“Il cattivo era questo tecnico che aveva inventato praticamente una sorta di Internet 2.0. Poi si rendevano conto che tutti i suoi brevetti gli erano arrivati ​​una mattina. E così, a poco a poco, iniziavano a mettere insieme i pezzi capendo che li aveva presi dai Precursori, gli esseri che controllano i kaiju. Successivamente scoprivamo che i precursori siamo noi, migliaia di anni nel futuro”, ha spiegato del Toro. “Questi quindi stavano cercando di terraformare la Terra, cercando di riprendere il controllo del pianeta nuovamente per sopravvivere. Oh, e indossavano tute eso-bio che gli davano un look alieno, ma non lo erano davvero. Dentro quelle c’eravamo noi. Sarebbe stato un paradosso davvero interessante.”

Esatto, Pacific Rim 2 avrebbe avuto viaggi nel tempo, persone in strani costumi alieni, più caos coi kaiju e un genio della tecnologia malvagio che riceveva segnali da un’altra realtà. Abbastanza folle, vero?

“Era davvero pazzesco. E alcuni elementi li hanno ripresi [nel sequel] e rielaborati”, ha detto del Toro.

Una differenza fondamentale tra Pacific Rim 2 di Del Toro (si dice che si chiamasse Pacific Rim: Maelstrom) e Pacific Rim: Uprising riguardava Mako Mori. Nel film che è uscito ha un ruolo minore e viene uccisa senza cerimonie. Una delusione per l’importanza del suo personaggio, un’orfana i cui genitori vengono uccisi in un attacco kaiju e che viene allevata da uno dei principali piloti di Jaeger (interpretato da Idris Elba). Nel sequel di Del Toro il personaggio sarebbe stato trattato diversamente.

“Per me, l’eroe era Mako Mori. Volevo che non solo vivesse, volevo che fosse uno dei personaggi principali del secondo film”, ha detto Del Toro.

