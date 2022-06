Guillermo Del Toro’s Pinocchio: ecco alcune prime immagini dell’atteso film Netflix

Il Pinocchio di Guillermo del Toro dice questa verità sul suo personaggio protagonista: può essere leggermente inquietante, o addirittura spaventoso, prima che sia abbia modo di conoscerlo.

Nel film d’animazione in stop-motion del regista premio Oscar di Netflix, anche Geppetto ha i brividi quando incontra per la prima volta l’allegro ragazzo di legno che grida a gran voce nel suo laboratorio. Un segno distintivo della narrazione di Del Toro, da Pan’s Labyrinth a Hellboy fino al suo film vincitore del miglior film, The Shape of Water, è che gli esseri inizialmente visti come bizzarri, o spaventosi o innaturali, sono spesso ancora più umani e comprensivi della persona ritenuta normale, che li teme o li disprezza.

Il regista porta sempre un leggero brivido prima di scaldare il cuore, quindi la sua interpretazione del burattino vivente viene da una direzione gotica.

“Sono sempre stato molto incuriosito dai legami tra Pinocchio e Frankenstein”, racconta del Toro a Vanity Fair. “Riguardano entrambi un bambino che viene gettato nel mondo. Sono entrambi creati da un padre che poi si aspetta che capisca cosa è buono, cosa è male, l’etica, la morale, l’amore, la vita e l’essenziale, da solo. Penso che sia stata, per me, l’infanzia. Dovevi capire tutto con la tua esperienza molto limitata.”

Nonostante quella mostruosa ispirazione, il film di Del Toro è stato realizzato per essere adatto alle famiglie. Sa che sarà una sfida, ma spera che il suo Pinocchio si connetta attraverso le generazioni e faccia emergere un senso di compassione.

“Questi sono tempi che richiedono ai ragazzi una complessità emotiva tremenda. Molto più scoraggiante, credo, di quando ero bambino. I bambini hanno bisogno di risposte e rassicurazioni… Per me, questo è sia per i bambini che per gli adulti. Affronta idee molto profonde su ciò che ci rende umani.”

Il suo approccio a questa storia è un allontanamento significativo da ciò che il pubblico ha visto in precedenza nei film sul burattino che desidera ardentemente essere un ragazzo vero. In questa versione, l’essenziale è contrastare l’idea che devi trasformarti in un bambino in carne e ossa per essere un vero essere umano, come dice Del Toro,

“Tutto ciò di cui hai bisogno per essere umano è comportarti davvero come tale, capisci? Non ho mai creduto che la trasformazione [dovrebbe] essere richiesta per ottenere l’amore.”

Del Toro condivide il credito alla regia di Pinocchio con Mark Gustafson, che è stato il direttore dell’animazione di Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson. L’uso di veri e propri pupazzi in stop-motion rende il film unico tra i tanti adattamenti del libro di fiabe di Carlo Collodi del 1883. Il loro film debutterà all’Annecy International Animation Festival in Francia questa settimana, per poi essere presentato in anteprima mondiale su Netflix a dicembre.

La sfida principale del film è che è uno degli almeno tre film di Pinocchio che debuttano proprio quest’anno, ma non crediamo ci sia alcuna gara. Del Toro porta sempre qualità al cinema in una modalità davvero unica, incomparabile. Il Pinocchio di Guillermo del Toro, formalmente intitolato “Guillermo Del Toro’s Pinocchio”, mira a distinguersi. Per prima cosa, la qualità della produzione del suo film è evidente nei dettagli elaborati delle scenografie e nelle trame dei personaggi. E ha reinterpretato il racconto di Collodi in un modo che lo distanzia dagli adattamenti Disney.

“Sono stato molto esplicito riguardo alla mia ammirazione e al mio grande, grande amore per la Disney per tutta la vita, ma questo è un impulso che in realtà mi fa allontanare da quella versione”, dice del Toro. “Penso che sia l’apice dell’animazione Disney. È realizzato con la più bella animazione 2D disegnata a mano che sia mai stata fatta.”

Al contrario, osserva che il suo stesso film è “la storia di un burattino, fatto con pupazzi, che cerca di recitare per mezzo degli animatori in una modalità completamente diversa. Non potremmo essere più diversi da qualsiasi altra versione di Pinocchio nei nostri obiettivi spirituali o filosofici, come nell’ambientazione“.

Il Pinocchio di Del Toro non si svolge in un mondo da favola, ma in Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale, durante l’ascesa del fascismo e del governo dittatoriale che istituì. Il ragazzo di legno prende vita “in un ambiente in cui i cittadini si comportano con fedeltà obbediente, quasi come fossero burattini“, dice Del Toro.

Nel racconto della Disney, come nella maggior parte delle versioni della storia, le fortune di Pinocchio prendono una svolta negativa quando soccombe ai suoi desideri, ai vizi, e si abbandona a comportamenti scorretti. Del Toro voleva cambiare prospettiva anche su questo.

“È in contrasto con il libro, perché il libro cerca l’addomesticamento dello spirito del bambino in un modo strano”, dice il regista. “È un libro pieno di grandi invenzioni, ma è anche favorevole all’obbedienza ai tuoi genitori e all’essere ‘un bravo ragazzo’ e tutto il resto. Questo [film] parla di trovare te stesso e trovare la tua strada nel mondo, non solo obbedire ai comandamenti che ti vengono dati, ma capire quando vanno bene o no. Molte volte la favola mi è sembrata a favore dell’obbedienza e dell’addomesticamento dell’anima. La cieca obbedienza non è una virtù. La virtù di Pinocchio è disobbedire. In un momento in cui tutti gli altri si comportano come un burattino, lui non lo fa. Queste sono le cose interessanti, per me. Non voglio raccontare la stessa storia. Voglio raccontarla a modo mio e nel modo in cui comprendo il mondo.”

