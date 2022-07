Guillermo Del Toro’s Pinocchio: ecco il trailer del film Netflix d’animazione del maestro

Il regista premio Oscar, Guillermo Del Toro, reinterpreta il classico dedicato al magico burattino di legno che prende vita per scaldare il cuore di Geppetto, un falegname in lutto. Pinocchio, o più specificatamente “Guillermo Del Toro’s Pinocchio”, non sarà il solito film sul burattino, a promette invece, come ogni film del maestro, di innovare e sorprendere.

Questo fantasioso film in stop-motion diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson segue le avventure dello scapestrato Pinocchio alla ricerca di un suo posto nel mondo.

Qui sotto potete vedere il trailer:

“Dai miei numerosi vagabondaggi su questa terra, ho avuto così tanto da dire su padri imperfetti e figli imperfetti”, racconta il Sebastian J. Cricket di Ewan McGregor all’inizio del trailer. “Voglio raccontarvi una storia. È una storia che potresti pensare di conoscere, ma non la conosci davvero… la storia del ragazzo di legno”.

Il trailer, che segue il primo teaser di gennaio, rivela filmati della creazione di Pinocchio (Gregory Mann) da parte del taglialegna solitario Geppetto (David Bradley) e delle avventure del fantoccio insieme al suo creatore. Il film segna il primo sforzo d’animazione di Del Toro, portando il suo amore per le creature nelle favole dark per adulti nel mix. Il film ricolloca la storia nel periodo degli anni ’30, sullo sfondo del crescente fascismo nel bel paese mentre Benito Mussolini consolida il controllo del governo.

Il film è narrato da McGregor, con doppiatori aggiuntivi tra cui Christoph Waltz, Tilda Swinton, Finn Wolfhard, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Cate Blanchett e John Turturro.

Guillermo del Toro co-dirige il film con Mark Gustafson e ha scritto la sceneggiatura con Patrick McHale. Il film è il primo lungometraggio del regista premio Oscar con Netflix, ma segue diversi progetti TV che ha creato per lo streamer, tra cui le serie animate “Trollhunters”, “3Below” e “Wizards”, nonché la serie antologica horror live-action “Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities”, che sarà presentata in anteprima questo autunno.

Il film di Del Toro è uno dei tre film di quest’anno incentrati sul burattino più iconico del mondo. A marzo, la Lionsgate Entertainment ha pubblicato il film d’animazione in CGI “Pinocchio: A True Story”, con Pauly Shore nel ruolo del protagonista. La Disney sta anche preparando un remake live-action diretto da Robert Zemeckis della loro versione animata del 1940 di “Pinocchio”.

“Guillermo Del Toro’s Pinocchio” sarà nelle sale a novembre prima di debuttare su Netflix a dicembre.

