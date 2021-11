Gundam: il primo concept art dell’adattamento della Legendary diretto dal regista di Kong: Skull Island

È stato rivelato un concept art dell’adattamento della Legendary diretto da Jordan Vogt-Roberts di Gundam.

Gundam è basato sul famoso anime giapponese creato da Yoshiyuki Tomino e Sunrise nel 1979, che ha generato una rivoluzione nel panorama dei programmi TV, dei film, dei libri, dei manga, dei videogiochi e delle action-figure. I Gundam sono essenzialmente enormi robot pilotati da umani, comunemente detti mecha. Gundam è stato d’ispirazione per molti progetti, uno su tutti certamente il Pacific Rim di Guillermo del Toro.

Vogt-Roberts ha iniziato la sua carriera alla regia con la commedia di formazione The Kings of Summer con Nick Robinson, per poi passare a progetti più costosi come l’eccellente Kong: Skull Island della Legendary, con Tom Hiddleston, Brie Larson e Samuel. L. Jackson. Da lì, Vogt-Roberts ha firmato per dirigere e sviluppare sia l’adattamento live-action di Gundam, sia un adattamento di Metal Gear Solid, la popolare serie di videogiochi, che vedrà come protagonista Oscar Isaac nei panni di Solid Snake.

Netflix e Legendary hanno ora rivelato una sbirciatina al primo concept art dedicato al film di Gundam, con il celebre “Gundam RX-78-2” circondato dalle fiamme e pronto all’azione.

Mentre l’immagine fornisce uno sguardo accurato all’ispirazione per il film, che per fortuna non è Gundam Wing, non c’è molto altro in termini di che tipo di film Gundam sarà. Vogt-Roberts ha detto in passato che voleva che fosse un punto d’accesso per il franchise, che avrebbe permesso sia ai novizi che al fan di vecchia data di godere delle storie di Gundam.

Qui sotto potete vedere il concept art:

It’s Gundam like you’ve never seen before. Here’s a first look at concept art from Kong: Skull Island director, @VogtRoberts’s upcoming live action Gundam film. #GundamMovie pic.twitter.com/K651o4iSXd — Legendary (@Legendary) November 9, 2021

Gundam è un franchise di fantascienza che ha avuto inizio nel 1979 con Mobile Suit Gundam, che ha reinventato l’idea del robot gigante nel genere. Sebbene la serie non sia stata un successo immediato, alla fine è diventata grande grazie a repliche e merchandise. Oggi, la maggior parte delle serie anime con robot giganti, o robot in generale, usa i concept sviluppati nella serie originale di Gundam. Ora è anche parte di un franchise più grande che include altri programmi televisivi, film, manga, romanzi e videogiochi, oltre ovviamente alle action-figure.

Gundam è diventato uno dei franchise più celebri di tutti i tempi, quindi non è stata una sorpresa quando la Legendary Entertainment ha annunciato che aveva in programma di realizzare un film di Gundam in live-action con il produttore di Pacific Rim Uprising, Cale Boyter, a supervisionare la produzione del progetto.

Il creatore di fumetti Vaughan ha firmato come sceneggiatore del film. Vaughan è lo scrittore dietro a fumetti come Saga, Y: The Last Man, Ex Machina, Pride of Baghdad e Runaways. Ha anche lavorato come sceneggiatore, story editor e produttore per la serie TV Lost ed è stato lo showrunner e produttore esecutivo della serie televisiva Under the Dome. Vaughan ha co-prodotto diversi episodi di Runaways, basato sulla sua serie di fumetti. Scriverà anche la sceneggiatura di Silver Surfer: Prodigal Son.

Considerata come una delle serie anime più conosciute e influenti di sempre, Gundam è un franchise che è stato soggetto a diversi tentativi di adattamento live-action, e l’unico di questi sforzi andati a buon fine ha portato ad un’apparizione in Ready Player One, di Steven Spielberg, di quest’anno. Il film, a differenza della perla di Spielberg, si concentrerà esclusivamente sulla proprietà Mobile Suit Gundam.

L’anime originale è stato presentato per la prima volta nel 1979 e si concentra sulla guerra tra il Principato di Zeon e la Federazione Terrestre, con il protagonista della serie, Amuro Ray, un meccanico civile adolescente. Grazie alle sue capacità, Ray finisce con il pilotare il RX-78-2 Gundam per difendere la sua colonia durante la guerra.

Gundam ha abbastanza un’eredità piuttosto vasta e continua tuttoggi. Attualmente, il franchise vive attraverso l’anime Build Divers e il film di Hathaway’s Flesh del prossimo anno. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli circa il regista o una finestra di rilascio, ma confidiamo lo saranno presto.

