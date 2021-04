Gundam: in arrivo il film live-action diretto da Jordan Vogt-Roberts

Gundam sta per tornare! È di recente arrivo sul web la conferma che arriverà un film live-action incentrato su uno dei mecha più celebri di sempre.

Moltissimi sono cresciuti con Gundam, purtroppo in quanto troppo giovane non ho ancora avuto modo di esplorare il personaggio e la sua mitologia, ma aldilà di ciò è innegabile quanto sia percepibile la sua importanza culturale ancora oggi. Si pensi anche banalmente al suo “cammeo” nello straordinario Ready Player One di Spielberg!

Era da tempo che si vociferava di un possibile film live-action dedicato a Gundam, soprattutto negli ultimi anni grazie al grande successo riscosso dal Pacific Rim di Guillermo del Toro. A quel punto l’interesse per i film con kaiju e mecha si è fatto più vivo ad Hollywood (si guardi anche il progetto del MonsterVerse) ed è stata colta la palla al balzo per proporre l’idea del film su Gundam.

A dare l’annuncio ufficiale è stato Netflix che co-produrrà il film insieme alla Legendary, mentre alla regia vedremo Jordan Vogt-Roberts che recentemente abbiamo visto dietro alla macchina da presa dal sottovalutatissimo Kong: Skull Island.

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix.

— NX (@NXOnNetflix) April 12, 2021