Gunpowder Milkshake: ecco il trailer dell’action movie di Netflix con Karen Gillan e Lena Headey

Studio Canal ha rilasciato il trailer di Gunpowder Milkshake, il prossimo film d’azione di Netflix con la stella di stelle Guardiani della Galassia, Karen Gillan e Lena Headey.

Diretto da Navot Papushado, il film si concentra su Sam, un membro della stessa sorellanza segreta di assassini di sua madre, Scarlet. Tre generazioni di questi assassini uniscono le forze nel tentativo di porre fine al ciclo continuo di violenza.

Le riprese del film sono iniziate a giugno 2019 e sono proseguite fino ad agosto dello stesso anno, quando Gillan ha condiviso un video dietro le quinte che celebrava la fine della produzione con un piccolo aiuto dalla sua co-protagonista, Headey.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Diretto da Navot Papushado su una sceneggiatura che ha scritto con Ehud Lavski, Gunpowder Milkshake si concentra su Sam (Gillan), che aveva solo 12 anni quando sua madre Scarlet (Headey), un’elite assassina, fu costretta ad abbandonarla. Sam è stata allevata da The Firm, lo spietato sindacato criminale per cui lavorava sua madre. Ora, 15 anni dopo, Sam ha seguito le orme di sua madre ed è diventata una feroce killer. Usa i suoi “talenti” per ripulire i pasticci più pericolosi del The Firm. È tanto efficiente quanto leale.

Ma quando un lavoro ad alto rischio va storto, Sam deve scegliere tra il The Firm e proteggere la vita di una bambina innocente di 8 anni – Emily (Chloe Coleman). Con un bersaglio sulla schiena, Sam ha una sola possibilità di sopravvivere: riunirsi con sua madre e i suoi letali collaboratori, The Librarians (Bassett, Yeoh e Gugino).

Con un cast composto anche da Paul Giamatti, Ralph Ineson e Freya Allan, Gunpowder Milkshake uscirà il prossimo anno tramite Studiocanal.

Il film sarà trasmesso esclusivamente su Netflix a partire da luglio.

