Guns Akimbo: Daniel Radcliffe con delle pistole imbullonate alle mani nel primo trailer

Non si può evitare il fatto che Guns Akimbo di Jason Lei Howden non sarà per tutti.

Questo è un film, ambientato in una sorta di bizarro – e solo leggermente più assetato di sangue – versione del nostro mondo, in cui Daniel Radcliffe fa un salto online, parla malamente con le persone sbagliate, viene buttato fuori a calci in culo e si sveglia con delle pistole imbullonate alle sue mani, per poi essere costretto a giocare a un gioco mortale del gatto col topo con un leggendario assassino di nome Nix (Samara Weaving) in una televisiva Battle Royale guidata da un violento pazzo.

Che dire, la premessa pare abbastanza da B-movie e intrigante da attirare l’attenzione e non alzare troppo l’asticella delle aspettative. Ovviamente, questo genere di cose non sarà per tutti.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 28 febbraio.

Ad ogni modo, qui sotto potete vedere il trailer:

