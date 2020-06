Hailee Steinfeld a proposito dello spin-off al femminile di Spider-Man: Un Nuovo Universo

La star di Spider-Man: Un Nuovo Universo, Hailee Steinfeld, non sa se lo spin-off su Spider-Gwen è ancora in sviluppo.

La Sony ha avuto un notevole successo critico con i suoi film di Spider-Man nel corso degli anni, ma non di più che con il film d’animazione del 2018. Anche prima dell’apertura del film nei cinema, lo studio ha realizzato che aveva qualcosa di speciale e ha dato il via libera sia a un sequel che a uno spin-off. Quest’ultimo ruoterà attorno a varie donne arrampicamuri tra cui la Spider-Gwen di Hailee Steinfeld (dopo la sua introduzione nel primo film).

Da allora, la produttrice Amy Pascal ha confermato che lo spin-off al Verse femminile includerà (almeno) Cindy Moon aka. Silk e Jessica Drew aka. Spider-Woman, oltre a Gwen Stacy. È stato anche riferito che il veterano dell’animazione Lauren Montgomery (Voltron, Batman: Year One) dirigerà il film, con Bek Smith alla sceneggiatura. Tuttavia, non ci sono stati aggiornamenti importanti da qualche tempo, e anche Steinfeld è all’oscuro sullo stato attuale del progetto.

Durante una recente intervista, ET ha chiesto a Steinfeld se lo spin-off di Spider-Gwen sta ancora andando avanti, e l’attrice ha risposto: “Non che io sappia, non sono al corrente di queste cose“. Con la volontà di vederlo realizzato, l’attrice e cantante da continuato dicendo: “È divertente, perché sento che questo è il momento di capirlo“, in riferimento al fatto che Hollywood sia in arresto a causa della pandemia di coronavirus, “Ma penso che, ovviamente, tutto sia stato leggermente messo in attesa. Quindi non c’è stato molto da sentire ultimamente“.

La pandemia pare non essere l’unico fattore che potrebbe essere responsabile della mancanza di recenti aggiornamenti sullo spin-off. I film animati richiedono molto tempo per lo sviluppo e non sono nemmeno passati due anni da quando è uscito il primo film. Con la Sony che avanza a tutta velocità su un nuovo film dello Spider-Verse per il 2022, è probabile che lo spinoff femminile abbia una priorità più bassa in questo momento.

È anche possibile che il sequel possa funzionare direttamente come introduzione allo spin-off su Spider-Gwen, motivo per cui sta venendo sviluppato per primo. Phil Lord, che ha co-scritto e prodotto il film originale dello Spider-Verse, in precedenza ha anticipato il sequel dicendo che riserverà alcune grandi sorprese, in modo che possa includere una rapida introduzione a personaggi come Silk e Spider-Woman prima della loro avventura di gruppo con Gwen.

