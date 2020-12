Hailee Steinfeld potrebbe secondo alcuni aver stuzzicato circa il suo coinvolgimento in Hawkeye

Hailee Steinfeld potrebbe secondo alcuni aver stuzzicato circa il suo coinvolgimento in Hawkeye.

Jeremy Renner riprenderà il ruolo di tiratore scelto dei Vendicatori, questa volta sul piccolo schermo tramite il suo progetto Disney +. A parte lui, il progetto introdurrà anche Kate Bishop, ma anche se le riprese sono presumibilmente in corso, nessun annuncio di casting è stato ancora fatto per il ruolo.

Annunciato durante il San Diego Comic-Con dello scorso anno, Hawkeye è uno dei progetti per il piccolo schermo che i Marvel Studios stanno producendo per Disney +. Al momento della stesura di questo articoli, solo Renner è confermato far parte del cast, ma è stato anche annunciato che Kate debutterà attraverso lo spettacolo con concept art svelati per aumentare l’interesse. Più di un anno dopo, non si sa ancora chi interpreterà l’eroina.

Più di una volta è stato fatto riferimento alla bella attrice e cantante, Hailee Steinfeld, quando si parlava di Kate Bishop, ed anche se lei stesso smentì tempòo addietro, secondo i fan ultimamente potrebbe aver lasciato intendere qualcosa.

Con un post su Instagram, l’attrice ha pubblicato una pop art con una donna che sfoggia una pettinatura degli anni ’50/’60. Sebbene l’immagine di per sé non sembri riguardare nulla di correlato al MCU, è la didascalia che attira l’attenzione. Steinfeld ha scritto: “ci vediamo tra ✨11✨ giorni, 24 🏹”.

Questo potrebbe essere un riferimento al suo compleanno, l’11 dicembre, che la porterà ad avere 24 anni, ma con l’emoji arco e freccia i fan si sono convinti che questo sia un’anticipazione per l’eventuale annuncio dell’avvenuto casting.

Mi piace: Mi piace Caricamento...