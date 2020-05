Hailee Steinfeld risponde al rumor che la vorrebbe nel ruolo di Kate Bishop in Hawkeye

La star di Spider-Man: Un Nuovo Universo, Hailee Steinfeld, afferma di essere concentrata sulla musica adesso, dopo che le è stato chiesto di chiarire le voci che la vorrebbero essere presa di mira dai Marvel Studios per il ruolo di Kate Bishop nella serie Hawkeye.

La serie Disney + si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame – in cui Barton ha agito come il vigilante Ronin nel quinquennio che ha seguito lo sterminio della sua famiglia a causa dello schiocco di Thanos – e dovrebbe vedere Barton passare il mantello al suo successore, Kate Bishop, che nei fumetti Marvel appartiene al gruppo noto come Young Avengers.

Apparendo su Morning Mash Up di SiriusXM, Steinfeld ha simulato problemi di connettività quando le è stato chiesto se si stava unendo al Marvel Cinematic Universe. Più seriamente, poi ha rispose dicendo:

“Sai, in questo momento, ti dirò che la musica è dove sono concentrata. Questo è ciò su cui mi concentro… è quello che sta occupando il mio cervello in questo momento.”

A seguito di notizie che avrebbero lasciato intendere la Marvel volesse l’attrice di Bumblebee per il ruolo di Bishop, è stato appreso che una clausola nel contratto della Steinfeld siglato per la serie Apple Tv, Dickinson, potrebbe impedirle di assumere un altro ruolo su un altro servizio di streaming concorrente.

Rapporti non confermati che in seguito sono emersi affermano che i Marvel Studios stavano guardando al di là della Steinfeld per il ruolo, con una manciata di attrici senza nome in considerazione.

Hawkeye è tra le serie televisive ad alto budget e collegate tra loro in arrivo su Disney +, assieme a The Falcon and the Winter Soldier, che riunisce Sam Wilson e Bucky Barnes; WandaVision , che coinvolge Scarlet Witch e Visione; e Loki, che è ambientato nel passato alternativo creatosi a seguito degli eventi di Endgame.

